முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சமந்தாவுக்கு அப்புறம் ஹன்சிகா மட்டும்தான்!.. விவாகரத்தில் சம்பவம் பண்ணிட்டாரே!...

Advertiesment
samantha
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 11 Mar 2026 (18:31 IST) Updated Date: Wed, 11 Mar 2026 (18:34 IST)
google-news
தமிழில் பல திரைப்படங்களில் நடித்தவர் ஹன்சிகா மோத்வானி. தனுஷ், சிம்பு, விஷால், சிவகார்த்திகேயன், ஆர்யா உள்ளிட்ட பல இளம் நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்திருக்கிறார். சிம்புவுடன் இவருக்கு காதல் ஏற்பட்டு அதன்பின் பிரேக்கப் ஆனது. ஒருகட்டத்தில் பல படங்களிலும் நடித்து கோலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக மாறினார்.

மும்பையை சேர்ந்த ஹன்சிகா சோஹோல் கதுரியா என்பவரை 2022ம் வருடம் திருமணம் செய்து கொண்டார். சோஹோல் ஏற்கனவே திருமணமாகி விவகாரத்தானவர். ஆனாலும் இருவருக்கும் திருமணம் நடந்தது. ஆனால், கருத்து வேறுபாடு காரணமாக கடந்த சில வருடங்களாகவே இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வந்தனர்.

அதோடு, இருவரும் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்தனர். இது தொடர்பான வழக்கு மும்பை குடும்ப நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்த நிலையில், இன்று ஹன்சிகாவுக்கு விவாகரத்து வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது. இதில் ஆச்சர்யமான விஷயத்தில் ஹன்சிகா கணவரிடம் எந்த ஜீவனாம்சமும் கேட்கவில்லை. ஏற்கனவே நாக சைதான்யாவிடமிருந்து விவகாரத்து பெற்ற நடிகை சமந்தாவும் எந்த ஜீவனாம்சமும் பெறவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

என் அம்மா பேருதான் இனிஷியல்!. அப்பா வேண்டாம்!.. ஜேசன் சஞ்சய் போடும் கையெழுத்து!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos