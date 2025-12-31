முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் டிவி ‘புகழ்’ வீட்டில் நடந்த சோகம்.. சின்னத்திரையுலகினர் இரங்கல்..!

Advertiesment
சின்னத்திரை செய்திகள்

Mahendran

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (16:06 IST)
சின்னத்திரை மற்றும் வெள்ளித்திரையில் முன்னணி நகைச்சுவை நட்சத்திரமாக ஜொலிக்கும் புகழின் தந்தை முருகன், உடல்நல குறைவு காரணமாக இன்று காலமானார். 
 
தனது தந்தையின் மறைவு குறித்து சமூக வலைதளத்தில் மிகுந்த மனவேதனையுடன் பதிவிட்டுள்ள புகழ், "அப்பா, என்னிடம் சொல்லாமல் எங்குமே போகமாட்டீர்களே... இப்படி சொல்லாமல் போய்விட்டீர்களே என் தெய்வமே!" என உருக்கமாக குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
புகழின் தந்தை மறைவுக்குச் சின்னத்திரை பிரபலங்கள், திரையுலக நட்சத்திரங்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். 
 
புகழுக்கு, இந்த தனிப்பட்ட இழப்பு ஈடு செய்ய முடியாத ஒன்றாகும். புகழுக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் மனவலிமை கிடைக்க பலரும் பிரார்த்தித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சன் டிவியில் ஒரே நாளில் முடிவடையும் இரண்டு சீரியல்கள்.. புதிய சீரியல்கள் என்ன?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos