ஒரே மேடையில் லிசா - பிரியங்கா சோப்ரா.. கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும்..!

லிசா

Siva

, திங்கள், 12 ஜனவரி 2026 (10:59 IST)
கோல்டன் குளோப் விருது வழங்கும் விழாவில் உலகப்புகழ் பெற்ற நட்சத்திரங்களான லிசா மற்றும் பிரியங்கா சோப்ரா ஆகியோர் இணைந்து மேடையை பகிர்ந்து கொண்டது ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. 
 
கருப்பு மற்றும் தங்க நிற ஆடைகளில் இருவரும் பேரழகுடன் காட்சியளித்தனர். ஹாலிவுட் மற்றும் சர்வதேச திரையுலகின் மிக உயரிய இந்த மேடையில், ஆசியாவின் இரு பெரும் ஆளுமைகள் ஒன்றாக தோன்றியது ஒரு வரலாற்றுத் தருணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
பிளாக்பிங்க் குழுவின் புகழ்பெற்ற பாடகி லிசா, தனது தனித்துவமான ஸ்டைலில் மேடையை அதிரவைத்தார். அதேபோல், சர்வதேச அளவில் இந்தியாவின் அடையாளமாக திகழும் பிரியங்கா சோப்ரா, தனது நேர்த்தியான பேச்சாலும் தோற்றத்தாலும் அனைவரையும் கவர்ந்தார். 
 
இவர்கள் இருவரும் இணைந்து விருதுகளை வழங்கியபோது, அந்த அரங்கமே கரகோஷத்தால் நிறைந்தது. சமூக வலைதளங்களில் இவர்களின் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருவதுடன், "கிழக்கத்திய அழகும் மேற்கத்திய கம்பீரமும் இணைந்த தருணம்" என்று ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். சர்வதேச மேடைகளில் ஆசிய நட்சத்திரங்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருவதை இது உறுதிப்படுத்துகிறது.
 
Edited by Siva

