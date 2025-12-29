முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இளம் நடிகருடன் இணைந்த கௌதம் மேனன்.. விண்ணை தாண்டி வருவாயா போல காதல் கதையா?

Advertiesment
கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்

Mahendran

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (15:30 IST)
இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் இயக்கவுள்ள அடுத்த திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் குறித்த சுவாரசியமான தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது. 
 
கௌதம் மேனன் கடைசியாக மலையாளத்தில் மெகாஸ்டார் மம்மூட்டியை வைத்து 'டோமினிக் அண்ட் லேடிஸ் பர்ஸ்' என்ற படத்தை இயக்கியிருந்தார். அந்த படம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், தற்போது தனது அடுத்த படைப்பிற்கான வேலைகளில் அவர் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளார்.
 
இந்த புதிய திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்க, தெலுங்கு திரையுலகின் இளம் நடிகரான ரோஷன் மேகாவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாக தெரிகிறது. ரோஷன் நடிப்பில் அண்மையில் வெளியான 'சாம்பியன்' திரைப்படம் அவரது நடிப்பு திறமைக்காக பரவலாக பேசப்பட்டது. 
 
கௌதம் மேனனின் ஸ்டைலான திரைக்கதையில் ஒரு இளம் தெலுங்கு நடிகர் இணைவது சினிமா வட்டாரத்தில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது ஒரு காதல் கதையா அல்லது ஆக்ஷன் கலந்த திரில்லரா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திராவிலும் அதிகாலை காட்சி கிடையாது.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்திற்கு சிக்கலா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos