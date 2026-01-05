முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
துருவ நட்சத்திரம் ரிலீஸ் எப்போது? சூப்பர் ஸ்டாருடன் ஒரு படம் கமிட் ஆகியுள்ளேன்: கெளதம் மேனன்

கௌதம் மேனன்

Siva

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (09:29 IST)
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குநரான கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், சமீபத்தில் தனது அடுத்தடுத்த மெகா திட்டங்கள் குறித்த அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளார். 
 
நீண்ட நாட்களாக கிடப்பில் இருக்கும் 'துருவ நட்சத்திரம்' திரைப்படம் குறித்து பேசிய அவர், இப்படத்தின் சிக்கல்கள் அனைத்தும் ஏறக்குறைய தீர்க்கப்பட்டுவிட்டதாகவும், ரிலீஸ் தேதி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மிக விரைவில் வெளியாகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். விக்ரம் நடிப்பில் உருவான இத்திரைப்படம் திரைக்கு வருவதை ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
 
மேலும், ஒரு நீண்ட கால காதல் கதையை எழுதி முடித்துள்ளதாகவும், அதன் படப்பிடிப்பு மிக விரைவில் தொடங்கவுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். 'மின்னலே', 'விண்ணைத்தாண்டி வருவாயா' போன்ற கிளாசிக் காதல் படங்களைக் கொடுத்த கௌதம் மேனனின் இந்த புதிய காதல் காவியம் மீதான எதிர்பார்ப்பு இப்போதே அதிகரித்துள்ளது. 
 
இதுமட்டுமின்றி, கன்னடத் திரையுலகின் சூப்பர் ஸ்டார் ஒருவரிடம் புதிய கதைக்கருவை விவரித்துள்ளதாகவும், அவருடன் இணைந்து பணியாற்றுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.
 
சமீபகாலமாக நடிகராகவும் ஜொலித்து வரும் கௌதம் மேனன், மீண்டும் இயக்குநராக முழுவீச்சில் களமிறங்கியிருப்பது கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. 
 
