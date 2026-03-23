28 ஆண்டுகளுக்கு முன் அப்பா அம்மாவுக்கு எழுதிய கடிதம்.. 'துரந்தர் 2' நடிகரின் நெகிழ்ச்சியான பதிவு..!

Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (12:30 IST)
பிரபல பாலிவுட் நகைச்சுவை நடிகர் கௌரவ் கேரா, ரன்வீர் சிங்கின் 'துரந்தர் 2' திரைப்படத்தில் 'முகமது ஆலம்' என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பாராட்டுக்களை பெற்று வருகிறார். இந்நிலையில், 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் டெல்லியிலிருந்து மும்பைக்கு குடிபெயர்ந்தபோது தனது பெற்றோருக்கு எழுதிய உருக்கமான கடிதத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.
டிசம்பர் 3, 1998-ல் எழுதப்பட்ட அந்த கடிதத்தில், தனது ஆரம்பகால போராட்டங்கள் மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த நம்பிக்கையை அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
"மும்பையில் நிறைய வேலைவாய்ப்புகள் உள்ளன, பணப்பலன்கள் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும் விரைவில் சாதிப்பேன்" என்று தனது 23 வயதில் எழுதிய கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
டிவி, திரைப்படங்கள், டிக்டாக் என பல தளங்களில் பயணித்த தனது வாழ்க்கையை பின்னோக்கி பார்க்கும் கௌரவ், தனக்கு உறுதுணையாக இருந்த பெற்றோருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.'துரந்தர்' படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் கௌரவின் நடிப்பு ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. இணையவாசிகள் அவரது இந்த 'இன்ஸ்பிரேஷனல்' பயணத்தை பாராட்டி வருகின்றனர்.