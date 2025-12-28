முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
குலுங்கியது மலேசியா.. ‘ஜனநாயகன்’ இசை வெளியீட்டு விழாவில் மாஸ் காட்டிய விஜய்..!

விஜய் ஆடியோ லான்ச்

Siva

, ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025 (08:30 IST)
விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா, மலேசியாவில் ஒரு சாதாரண சினிமா நிகழ்வாக அன்றி, ஒரு மாபெரும் அரசியல் பிரகடனமாக அரங்கேறியுள்ளது. 
 
உலகெங்கிலும் இருந்து திரண்ட லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள், விஜய்யை வெறும் திரை நட்சத்திரமாக பார்க்காமல், தமிழகத்தின் வருங்கால அரசியல் சக்தியாகவே கொண்டாடினர். 
 
இதற்கு முன் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் போன்ற உயர்மட்டத் தலைவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட 'சைரன்' வாகன பாதுகாப்பு மற்றும் அரசு மரியாதை விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டது, அவரது உலகளாவிய செல்வாக்கை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
இது விஜய்யின் கடைசிப் படம் என்பதால், உணர்ச்சிகரமான விடைபெறுதலும், 2026 தேர்தலுக்கான புதிய தொடக்கமும் இவ்விழாவில் ஒருசேர பிரதிபலித்தன. அரசியல் வல்லுநர்கள் கணித்தபடி, இந்தப் படம் பல அரசியல் மாநாடுகளுக்கு இணையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு பரப்புரை கருவியாக மாறியுள்ளது. 30 ஆண்டுகால திரையுலக நற்பெயரும், தற்போதைய அரசியல் மாற்றத்திற்கான தேடலும் பொதுமக்களையும் விஜய் பக்கம் ஈர்த்துள்ளது.
 
'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் வெளியாகும் போது, தமிழக அரசியலில் இந்த எழுச்சி இன்னும் தீவிரமடையும் என்பது உறுதி என அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
 
Edited by Siva

