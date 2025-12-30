முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிக்பாஸ் ஆண் போட்டியாளரை மகனாக தத்தெடுக்க விரும்பும் சுசித்ரா.. காரணம் இதுதான்..!

Advertiesment
பிக் பாஸ் 9

Mahendran

, செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (17:59 IST)
பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியின் தற்போதைய முக்கிய போட்டியாளர்களில் ஒருவரான நடிகர் கமருதீனை தனது மகனாக தத்தெடுக்கத் தயார் என பாடகி சுசித்ரா அறிவித்துள்ளது திரைத்துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
பிக் பாஸ் இல்லத்தில் தனக்கு பெற்றோர் இல்லை என்ற கமருதீனின் உருக்கமான பகிர்வை கேட்ட சுசித்ரா, இந்த உணர்ச்சிகரமான முடிவை எடுத்துள்ளார். தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இது குறித்து நீண்ட பதிவு ஒன்றை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
 
அந்தப் பதிவில், "கமருதீன், உங்களை சட்டப்பூர்வமாக தத்தெடுக்க நான் காத்திருக்கிறேன். எனக்கும் பெரிய குடும்பம் இல்லாததால், உங்களை மகனாக ஏற்பதில் எனக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லை. உங்களது ஓவியத்திறமை அபாரமானது. உங்களை உலகின் மிகச்சிறந்த ஓவியராக மாற்ற என்னால் உதவ முடியும்" என தெரிவித்துள்ளார். 
 
பிக் பாஸ் வீட்டில் சக போட்டியாளர்களை தத்ரூபமாக ஓவியமாக வரைந்து வரும் கமருதீனின் கலைத்திறனை சுசித்ரா வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். மேலும், "என்னை தாயாக ஏற்றுக்கொள்வீர்களா?" என்ற சுசித்ராவின் கேள்வி ரசிகர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை உண்டாக்கியுள்ளது. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்னைக்கு ஷோ முடிஞ்சிடுச்சு! மூட்டைய கட்டிய ‘பராசக்தி’ படக்குழு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos