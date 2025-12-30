பிக்பாஸ் ஆண் போட்டியாளரை மகனாக தத்தெடுக்க விரும்பும் சுசித்ரா.. காரணம் இதுதான்..!

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியின் தற்போதைய முக்கிய போட்டியாளர்களில் ஒருவரான நடிகர் கமருதீனை தனது மகனாக தத்தெடுக்கத் தயார் என பாடகி சுசித்ரா அறிவித்துள்ளது திரைத்துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிக் பாஸ் இல்லத்தில் தனக்கு பெற்றோர் இல்லை என்ற கமருதீனின் உருக்கமான பகிர்வை கேட்ட சுசித்ரா, இந்த உணர்ச்சிகரமான முடிவை எடுத்துள்ளார். தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இது குறித்து நீண்ட பதிவு ஒன்றை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.
அந்தப் பதிவில், "கமருதீன், உங்களை சட்டப்பூர்வமாக தத்தெடுக்க நான் காத்திருக்கிறேன். எனக்கும் பெரிய குடும்பம் இல்லாததால், உங்களை மகனாக ஏற்பதில் எனக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லை. உங்களது ஓவியத்திறமை அபாரமானது. உங்களை உலகின் மிகச்சிறந்த ஓவியராக மாற்ற என்னால் உதவ முடியும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
பிக் பாஸ் வீட்டில் சக போட்டியாளர்களை தத்ரூபமாக ஓவியமாக வரைந்து வரும் கமருதீனின் கலைத்திறனை சுசித்ரா வெகுவாக பாராட்டியுள்ளார். மேலும், "என்னை தாயாக ஏற்றுக்கொள்வீர்களா?" என்ற சுசித்ராவின் கேள்வி ரசிகர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை உண்டாக்கியுள்ளது.