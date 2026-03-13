இன்று தியேட்டரில் வெளியாகும் 5 திரைப்படங்கள்!.. கெணத்த காணோம் ஹிட் அடிக்குமா?..

Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (12:30 IST)
Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (12:33 IST)
திரையுலகைப் பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் புதிய திரைப்படங்களை வெளியாகி வருகிறது.. அதேநேரம் கடந்து சில வருடங்களாகவே பெரிய நடிகர்களின் படங்கள் வியாழக்கிழமைகளிலும் வெளியாகி வருகிறது. ஏனெனில் வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு என நான்கு நாட்கள் வசூலை அள்ளிவிடலாம் என்பதுதான் அதற்கு காரணம். இந்த வாரத்தை பொறுத்தவரை 5 தமிழ் திரைப்படங்கள் தியேட்டர்களில் வெளியாகவுள்ளது.. அவை என்னென்ன படங்கள் என்று பார்ப்போம்..
அதில் முதல் திரைப்படம் யோகி பாபுவின் கெணத்த காணோம்.. இந்த படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. இந்த படத்தை சுரேஷ் சங்கையா என்பவர் இயக்கியிருக்கிறார். நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைத்துள்ளார். கிராமத்து திரைப்படமாக இப்படம் உருவாகியிருக்கிறது. அடுத்து கலையரசன் நடித்துள்ள கொலைச் சேவல் என்கிற படம் வெளியாகிறது.. கலைச்செல்வன் ஹீரோவாக நடித்த படங்கள் பெரிய வெற்றியை பெறாத நிலையில் இந்த படமாவது அவருக்கு வெற்றி கொடுக்குமா என தெரியவில்லை..
மேலும் யூகி சேது உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ள ‘லவ்வல்ஸ் அண்ட் அட்லஸ் ஆப் லைப்’ என்கிற படமும் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது. அதோடு அபர்ணதி, காளி வெங்கட் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள வெஞ்சன்ஸ் திரைப்படமும் இன்று வெளியாகிறது. மேலும் சரவணன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ள போலீஸ் ஃபேமிலி என்கிற படமும் இந்த தியேட்டர்களில் வெளியாகியிருக்கிறது..