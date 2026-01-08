முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நாளை விஜய்யின் ‘ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் இல்லை.. அதிரடியாக அறிவித்த தயாரிப்பு நிறுவனம்..!

Advertiesment
ஜனநாயகன் திரைப்படம்

Siva

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (08:17 IST)
தளபதி விஜய் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது அதன் ரிலீஸ் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இப்படத்திற்குத் தணிக்கைக்குழுவின் சான்றிதழ் இன்னும் கிடைக்காததே இந்த தாமதத்திற்கு முதன்மை காரணம் எனத் தெரியவந்துள்ளது. இது குறித்து தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் திட்டமிட்டபடி படத்தை வெளியிட முடியவில்லை என்றும், இதற்காக ரசிகர்களிடம் மனமார்ந்த வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
 
மேலும், 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்தின் புதிய வெளியீட்டு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்றும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. விஜய்யின் முழுநேர அரசியல் வருகைக்கு முன்னதாக வெளியாகும் கடைசிப்படம் என்பதால், இதனை பொங்கல் திருநாளில் திரையரங்குகளில் கொண்டாட காத்திருந்த ரசிகர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு பெரும் அதிர்ச்சியையும் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இதன் விளைவாக, வரும் பொங்கல் ரிலீஸ் பந்தயத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்த 'பராசக்தி' திரைப்படம் மட்டுமே தற்போது களத்தில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தணிக்கை சிக்கல்களால் விஜய்யின் படம் கடைசி நேரத்தில் தள்ளிப்போனது திரையுலகில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

படையப்பா ரீரிலீஸ் சக்சஸ் மீட்.. ரஜினி, ரம்யா கிருஷ்ணன், கே.எஸ். ரவிகுமார் பங்கேற்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos