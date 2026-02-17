முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வெளியான ‘சேயோன்’ பட கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ! ரசிகர்கள் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க

புறநானூறு
, செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (13:25 IST)
புறநானூறு படத்திற்கு பிறகு சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் திரைப்படம் சேயோன். இந்தப் படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் நேற்று வெளியாகி ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இன்று சிவகார்த்திகேயன் அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார். பிறந்த நாள் கிஃப்ட்டாக இன்று சேயோன் படத்திலிருந்து ஒரு சின்ன கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ வெளியாகியிருக்கிறது.
 
சிவகார்த்திகேயனுக்கு இது 26வது படமாகும். இந்தப் படத்தை தாய்க்கிழவி படத்தின் இயக்குனரான சிவக்குமார் முருகேசன் இயக்குகிறார். படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க இருக்கிறார். படத்தை கமலின் ராஜ்கமல் நிறுவனம்தான் தயாரிக்கிறது. ஏற்கனவே சிவகார்த்திகேயன் - கமல் கூட்டணியில் அமரன் திரைப்படம் வெளியாகி பெரும் வெற்றியை பெற்றது.
 
இரண்டாவது  முறையாக இந்த கூட்டணி இணைந்திருக்கிறது. இந்தப் படம் அக்டோபர் மாதம் வெளியாகும் என்று கூறப்படுகிறது. படத்தை  பொறுத்தவரைக்கும் கிராமத்து பின்னணியில் ஒரு அதிரடி ஆக்‌ஷன் படமாக இது உருவாக இருக்கிறது.  நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு கமெர்ஷியல் படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன். அதனால் இந்த வீடியோவில் ஆரம்பத்தில் ஒரு வயதான பாட்டி ‘அடியே ஓஜி இஸ் பேக்குடி’ என்று கூறியிருப்பார்.
 
இந்த  நிலையில் இன்று வெளியான இந்த வீடியோவை பார்த்து ரசிகர்களின் கருத்து எப்படி இருக்கிறது என்பதைத்தான் பார்க்க இருக்கிறோம். ஓஜி இஸ் பேக்னா இதுவரை அவர் கமர்ஷியல் படத்தில் நடிக்கவே இல்லையா என்று கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றனர். மேலும் இந்த மாதிரி டையலாக் தான் டீசரை கெடுத்துவிடுகிறது என்றும் கூறுகிறார்கள்.
 
வீடியோவில் உள்ள டையலாக்கும் சரி சிவகார்த்திகேயனின் எக்ஸ்பிரஷனும் சரி இரண்டும் அந்தளவு ஈர்க்கவில்லை என்று கூறுகிறார்கள். இதே மாதிரி சூர்யாவோ விக்ரமோ நடித்திருந்தால் இது அவர்களுக்கு ஃபெர்ஃபெக்ட்டாக இருந்திருக்கும் என்றும் கூறியிருக்கிறார்கள். இன்னும் சிலர் சிவகார்த்திகேயன் அவர் பாட்டுக்கு பட்டாளத்துக்கு (அமரன்) போனாரு.. போராட்டத்துக்கு ( புற நானூறு)
 போனாரு. வா வானு சொல்லி .. இந்த ஐடியா புரோமோவில் சூப்பர் என கூறுகிறார்கள்.
 
மேலும் சாமி இல்லைன்றவரு கமல்.. அந்த சாமி ஆடுறவரே கமல்தானடா.. சந்தோஷ் நாராயணன் பிஜிஎம் வேற லெவல் என்றும் கூறி வருகிறார்கள்.  இருந்தாலும் ஒரு டீசரை வைத்து  மட்டுமே நாம் எதையும் தீர்மானிக்க முடியாது. படம் வெளியான பிறகு எந்தமாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

