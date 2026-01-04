முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கனி வெளியேறியபோது வருத்தப்பட்ட ரசிகர்கள் பாரு வெளியேறிய போது கொண்டாடுகின்றனர்.. இதுதான் பிக்பாஸ்..!

பிக்பாஸ் தமிழ்

Siva

, ஞாயிறு, 4 ஜனவரி 2026 (08:30 IST)
பிக்பாஸ் வரலாற்றில் சில போட்டியாளர்களின் வெளியேற்றம் ரசிகர்களுக்கு கண்ணீரை தரும், சிலரோ நிம்மதியை பெருமூச்சாக தரக்கூடியவை. இதற்கு சான்றாக அமைந்திருக்கிறது 'கனி' மற்றும் 'பாரு' ஆகியோரின் வெளியேற்ற படலம். 
 
கனி பிக்பாஸ் வீட்டிலிருந்து வெளியேறியபோது, அவரின் நியாயமான விளையாட்டையும் குணத்தையும் நேசித்த ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் மிகுந்த வருத்தமடைந்தனர். ஆனால், அதே பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து ரெட் கார்டு கொடுத்து 'பாரு' வெளியேற்றப்பட்டபோது, தர்மம் வென்றதாக கருதி ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களும் துள்ளி குதித்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.
 
பாருவின் சர்ச்சைக்குரிய பேச்சுகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் சக போட்டியாளர்களையும் ரசிகர்களையும் எரிச்சலடைய செய்திருந்த நிலையில், அவருக்கு கிடைத்த 'ரெட் கார்டு' ஒரு சரியான பாடம் என மக்கள் கருதுகின்றனர். "தவறு செய்தவர் யாராக இருந்தாலும் தண்டனை உண்டு" என்பதை பிக்பாஸ் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது. 
 
கனிக்கு கிடைத்த அன்பு, பாருவுக்கு கிடைக்காததற்கு அவர்களின் நடத்தையே காரணம். ஒருவரை மக்கள் மனங்களில் சிம்மாசனம் போட்டு அமர வைப்பதும், அதே மக்கள் ஒருவரை வெளியே தள்ளுவதும் தான் பிக்பாஸ் விளையாட்டின் உண்மையான சுவாரஸ்யம்!
 
Edited by Siva

