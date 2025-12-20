முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வள்ளுவர் கோட்டத்தில் 'பராசக்தி' செட்.. இலவசமாக காண படக்குழு அழைப்பு..!

பராசக்தி திரைப்படம்

Mahendran

, சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் வரும் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி பொங்கல் விருந்தாக திரைக்கு வருகிறது. 
 
1960-களில் மதராஸ் மாகாணத்தில் நடைபெற்ற ஹிந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டங்களை மையமாக கொண்டு இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தில் ஸ்ரீ லீலா, ரவி மோகன் மற்றும் அதர்வா ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.
 
திரைப்படத்தின் வரலாற்று பின்னணியையும், படப்பிடிப்பிற்காக உருவாக்கப்பட்ட பிரத்யேக கலைப் பொருட்களையும் ரசிகர்கள் கண்டுகளிக்கும் வகையில் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ஒரு சிறப்பு கண்காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 'பராசக்தி உலகம்' என்ற பெயரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த படப்பிடிப்பு தள கண்காட்சியை பொதுமக்கள் எவ்வித கட்டணமுமின்றி இலவசமாக பார்வையிடலாம். 
 
மதியம் 2 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சி, படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க அந்த காலத்து சூழலை நேரில் அனுபவிக்க தயாரிப்பு நிறுவனம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

