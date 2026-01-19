முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என்றென்றும் இளமை.. 10வது திருமண நாளை கொண்டாடும் அசின்.. வைரல் புகைப்படம்..!

Advertiesment
அசின் தற்போதைய புகைப்படம்

Siva

, திங்கள், 19 ஜனவரி 2026 (16:34 IST)
சுமார் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நாயகியாக திகழ்ந்த அசின் அவர்களின் தற்போதைய புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன. 
 
திருமணத்திற்கு பிறகு திரையுலகை விட்டு முழுமையாக விலகி இருந்த அசின், தனது பத்தாவது திருமண நாளை முன்னிட்டு கணவர் ராகுல் சர்மாவுடன் இருக்கும் புகைப்படங்கள் மூலம் மீண்டும் பொதுவெளிக்கு வந்துள்ளார். 10 ஆண்டு காலமாக திரையில் தோன்றாவிட்டாலும், அவரது அழகும் தேஜஸும் துளிகூட குறையவில்லை என்று அவரது ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.
 
சமூக வலைதளங்களில் இந்த புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வரும் ரசிகர்கள், "காலம் கடந்தும் மாறாத அழகு" என்று அசினை புகழ்ந்து தள்ளுகின்றனர். குறிப்பாக, தற்போதைய தென்னிந்திய சினிமாவின் 'லேடி சூப்பர் ஸ்டார்' என்று அழைக்கப்படும் நயன்தாராவுக்கே சவால் விடும் வகையில் அசினின் வசீகரம் இருப்பதாக சில ரசிகர்கள் ஒப்பிட்டு விவாதித்து வருகின்றனர். எவ்வித ஒப்பனையுமின்றி, மிகவும் எளிமையான அதேசமயம் கம்பீரமான தோற்றத்தில் இருக்கும் அசின், என்றென்றும் இளமை  என்பதற்கு சான்றாக இருப்பதாகப்பாராட்டுகள் குவிகின்றன.
 
மலையாளத்தில் அறிமுகமாகி, தமிழில் 'எம்.குமரன் சன் ஆப் மகாலட்சுமி', 'கஜினி', 'போக்கிரி' என பல பிளாக்பஸ்டர் படங்களை கொடுத்த அசின், பாலிவுட்டிலும் முத்திரை பதித்தவர். தொழிலதிபர் ராகுல் சர்மாவை திருமணம் செய்த பிறகு குடும்ப வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தி வந்த அவர், தற்போது மீண்டும் ஒருமுறை இணையத்தை தன் வசப்படுத்தியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அந்த நடிகர் என்னை தொட முயன்றார்!.. பளாரென அறைந்தேன்!.. பூஜா ஹெக்டே பகீர்!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos