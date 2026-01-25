'பேட் டச்' என்ற வார்த்தையை பார்வதி பயன்படுத்தினாரா? கம்ருதின் விளக்கம்..

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறிய வி.ஜே. பார்வதி மற்றும் கம்ருதின் ஆகிய இருவரும், சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்டு ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தினர். இந்த விழாவிற்கு இருவரும் பிரம்மாண்டமான முறையில் என்ட்ரி கொடுத்தனர். மேடையில் இருவரும் நடனமாடியும், ரசிகர்களை கட்டிப்பிடித்தும் நெகிழ்ச்சியான தருணங்களை உருவாக்கினர்.
இந்த சந்திப்பில், பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் பெரும் விவாதமாக மாறிய 'பேட் டச்' சர்ச்சை குறித்து கம்ருதின் விளக்கம் அளித்தார். பார்வதி ஒருபோதும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தவில்லை என்றும், வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த பிறகுதான் தனக்கு முழு உண்மையும் தெரிந்தது என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தினார். இதனை ரசிகர்கள் ஆரவாரத்துடன் வரவேற்றனர்.
மறுபுறம், தன்னை விமர்சிப்பவர்களுக்கு பதிலடி கொடுத்த பார்வதி, சக போட்டியாளர் ஒருவரின் 'பேனிக் அட்டாக்' வெறும் நடிப்பு என்பது போல சூசகமாக சாடினார். இவர்களது கலகலப்பான கெமிஸ்ட்ரியை பார்த்த ரசிகர்கள் இது வெறும் பிஆர் ஸ்டண்ட் என்று சமூக வலைதளங்களில் விமர்சித்து வருகின்றனர். விழாவின் போது ரசிகர்களுக்கும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் இடையே சிறிய மோதல் ஏற்பட்டாலும், ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சந்திப்பு ஒரு கொண்டாட்டமாக அமைந்தது.