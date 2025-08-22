தீபாவளிக்கு ப்ரதீப்பின் இரண்டு படங்கள் ரிலீஸா? … LIK படத்துக்கு விட்டுக் கொடுக்காத ட்யூட்!

லவ் டுடே மற்றும் டிராகன் ஆகிய படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ப்ரதீப் அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன. இந்த படங்களில் LIK செப்டம்பர் மாதத்திலும் ட்யூட் தீபாவளிக்கும் ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
ஆனால் திடீரென்று ரிலீ மாற்றப்பட்டு தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் எனப் படக்குழு அறிவித்தது. அதனால் ட்யூட் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் வேறு தேதிக்கு மாற்றப்படலாம் என சொல்லப்பட்டது.
ஆனால் இன்று ட்யூட் திரைப்படமும் தீபாவளி அன்று ரிலீஸாகும் என்று மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் உறுதிபடுத்தியுள்ளது. மேலும் படத்தின் முதல் சிங்கிள் பாடல் ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் எனவும் அறிவித்துள்ளது. இதனால் தீபாவளிக்கு ப்ரதீப்பின் இரண்டு படங்களும் ரிலீஸாகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. சமீபகாலத்தில் எந்த ஒரு கதாநாயகனுக்கும் இப்படி ரிலீஸ் அமைந்ததில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.