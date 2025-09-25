முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திராவிட வெற்றிக் கழகம்.. DVK..! புதிய கட்சியை தொடங்கிய நடிகை அபிராமி!?

Advertiesment
Dravida vetri kazhagam

Prasanth K

, வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (13:56 IST)

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் திடீரென நடிகை அபிராமி கட்சி தொடங்கியது போல வெளியிட்டுள்ள போஸ்டர் வைரலாகி வருகிறது.

 

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் அறிமுகமாகி ரசிகர்களிடையே பிரபலமானவர் அபிராமி. இவர் அஜித்தின் நேர்கொண்ட பார்வை, களவு, வல்லான் உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார். 

 

இந்நிலையில் தற்போது அபிராமி தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஒரு போஸ்டரை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் திராவிட வெற்றிக் கழகம் (DVK) என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதில் அபிராமியை மக்கள் வரவேற்பது போல புகைப்படமும் இடம் பெற்றுள்ளதுடன், அறிவிப்பு விரைவில் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

 

அதில் பதிவிட்டுள்ள அபிராமி “நீங்க சொல்றத கேட்க நாலு பேரு இருந்தாங்கன்னா, நல்லதையே சொல்லுங்க!

நீங்க செய்றத பாக்க நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னா,

நல்லதையே செய்ங்க… களத்தில் சந்திப்போம்… Announcement soon…” என பதிவிட்டுள்ளார். 

 

இது திரைப்பட போஸ்டரா அல்லது உண்மையாகவே அபிராமி அரசியலுக்கு வருகிறாரா என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ள நிலையில் இது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சென்னையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி தியேட்டரை இடிக்கும் பணிகள் தொடக்கம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos