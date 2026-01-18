முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அன்பில் மகேஷை கிண்டலடித்து வசனம்... ஜீவாவுக்கு கடும் எதிர்ப்பு!....

Advertiesment
ttt

Mahendran

, ஞாயிறு, 18 ஜனவரி 2026 (18:23 IST)
தமிழ் திரையுலகில் பல இயக்குனர்களை அறிமுகம் செய்த தயாரிப்பாளர் ஆர்,பி சவுத்ரியின் மகன் என்கிற அடையாளத்தோடு சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் ஜீவா. ராம் படம் மூலம் கவனம் ஈர்த்தார். அதன்பின் இவரின் நடிப்பில் வெளியான படங்கள் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றன. குறிப்பாக சிவா மனசுல சக்தி திரைப்படம் இவரை ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்த்தது
. ஆனால் அதன்பின் வெளியான பல திரைப்படங்கள் ஜீவாவுக்கு வெற்றிப் படங்களாக அமையவில்லை. அவர் தொடர்ந்து நடித்த பல படங்கள் வெற்றியை தரவில்லை.

அதேநேரம், சமீபத்தில் அவர் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான தலைவர் தம்பி தலைமையில் திரைப்படம் ரசிகர்களை மிகவும் கவர்ந்திருக்கிறது. இந்த படத்திற்கு நல்ல வசூலும் கிடைத்து வருகிறது. விஜய் கரூருக்கு சென்றபோது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலரும் உயிரிழந்த போது மருத்துவமனையில் கல்வி அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் அழுதுகொண்டே ‘படிச்சு படிச்சு சொன்னேனடா.. கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க பாலோ பண்ணுங்கன்னு’ என்று பேசி இருந்தார். அந்த வீடியோவை அதிமுகவினரும், நெட்டிசன்களும் சமூகவலைத்தளங்களில் ட்ரோல் செய்தார்கள்.

இந்நிலையில், இந்த வசனத்தை தலைவர் தம்பி தலைமையில் படத்தில் வரும் காட்சியில் ஜீவா பேசியிருக்கிறார். ஒருபக்கம் படத்தின் புரமோசனுக்காக தியேட்டர்களுக்கு செல்லும் ஜீவா மைக்கை பிடித்து இந்த வசனத்தை பேசி பேசி காட்டி வருகிறார்.. இது திமுகவினருக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ‘ஜீவா இப்படி பேசுவதை நிறுத்த வேண்டும்.. இதற்காக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்’ என திமுகவினர் சமூகவலைத்தளங்களில் பொங்கி வருகிறார்கள்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

40 வருஷ ரகசியம்! மேடையில் ரஜினியை பற்றி பேசி அழ வைத்த டிஆர்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos