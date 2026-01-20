அடுத்த SK நான்தான்! போகும் போது இப்படியொரு bomb-ஆ? கடுப்பேத்திய திவாகர்

பிக்பாஸ் 9 சீசன் நேற்று முந்தினம் நிறைவு பெற்றது. திவ்யா கணேஷ் டைட்டிலை தட்டிச் சென்றார்.
இறுதி நாள் நிகழ்ச்சியின்போது பிக்பாஸ் கடைசியாக அனைத்து போட்டியாளர்களின் பெயர்களையும் ஒவ்வொன்றாக கூறி அனைவரையும் பரவசப்படுத்தினார். கடைசியாக பார்வதி, கம்ருதீன் என அவர்கள் பெயரையும் சொல்ல அனைத்து போட்டியாளர்களும் எழுந்து நின்று கைத்தட்டியது அனைவருக்கும் ஒரு கூஸ் பம்பாக இருந்தது.
இந்த நிலையில் திவாகர் சில வார்த்தைகள் பேசினார். அதை கேட்ட ஒரு சில போட்டியாளர்களுக்கு கடுப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதோ அவர் பேசியது;
ஒவ்வொரு பிக்பாஸிலும் ஒன்னு டிரெண்டாகும். நடிப்பு அரக்கன்னு சொல்லிட்டு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை நல்ல ஒரு ரீச். சிவகார்த்திகேயன் அண்ணா குழந்தைகளை எப்படி கேட்ச் பண்ணாரோ அதே மாதிரி பிக்பாஸ் சீசன் 9 மூலமாக நானும் குழந்தைகளை கேட்ச பண்ணிட்டேன். கண்டிப்பா சிவகார்த்திகேயன் அண்ணா மாதிரி பெரிய ஹீரோவா உருவெடுப்பேன்.
ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் புரோமோஷனுக்கு வருவேன் சார். நானே விட்டாலும் சேனல் விடாது. நான் எவிக்ட் ஆகி போன உடனேயே எல்லா சோர்ஸ்லயும் என்னை ஹைலைட்டா காண்பிச்சாங்க சார். இதோட பந்தம் என்னைக்கும் போகாது. சேனலும் என்ன விடாது சார். இந்த வாய்ப்பு உங்களால்தான் சார் என கூறி உள்ளே இருந்த போட்டியாளர்களை கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் கடுப்பேற்றியிருக்கிறார்.