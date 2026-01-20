முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிஆருக்கு 40 லட்சமா? திவ்யா வெற்றிக்கு பின்னாடி இருக்கும் ரகசியம்

Advertiesment
பிக்பாஸ் சீசன் 9

Bala

, செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (11:27 IST)
பிக்பாஸ் சீசன் 9 நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. இந்த  முறை திவ்யா டைட்டில் வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டார். வைல்ட் கார்டில் என்ட்ரி ஆகி டைட்டில் வின்னர் ஆவது என்பது இது இரண்டாவது முறை. இதே போல்தான் அர்ச்சனாவும் வைல்ட் கார்டு மூலமாக நுழைந்தார். அவர்தான் அந்த சீசனில் டைட்டில் வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டார். திவ்யாவுக்கு 50 லட்சம் பரிசும் ஒரு மாருதி சுசுகி காரும் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது.
 
இரண்டாம் இடத்தில் சபரி இருந்தார். இந்த  நிலையில் திவ்யா வெற்றி பெற்றதற்கு காரணம் அவருடைய பி.ஆர் டீம் தான் அதற்காக திவ்யா 40 லட்சம் செலவு செய்தார் என்றும் சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன. அப்படி இருந்தால் ரித்திகா விளையாடிய சீசனில் அவர்தான் டைட்டில் வின்னராக அறிவிக்கப்பட்டார். ஆனால் அந்த சீசனில் இன்னொரு போட்டியாளரை வெற்றியாளராக்க பிஆருக்கு கோடிக் கணக்கில் செலவு செய்யப்பட்டதாக ஒரு தகவல் இருக்கிறது. ஆனால் கடைசியாக ரித்திகாதான் வெற்றி பெற்றார்.
 
அதே போல் முத்துக்குமார் விளையாடிய சீசனிலும் இன்னொரு போட்டியாளரை வெற்றியாளராக்க பல முயற்சிகள் நடந்தது. ஆனால் மக்கள் ஆதரவுடன் முத்துக்குமார் வெற்றிபெற்றார். அதனால் திவ்யா வெற்றிக்கு பின்னாடி பிஆர் இருந்தாலும் பல நேரங்களில் அவர் அவராகவே இருந்துள்ளார். தனக்காக இல்லாமல் மற்றவர்களுக்காக பெரும்பாலான நேரங்களில் இருந்திருக்கிறார்.
 
நெருக்கமாக பழகிவிட்டோம். அதனால் அவர்கள் என்ன தப்பு செய்தாலும் அதை கண்டு கொள்ள வேண்டாம் என்று திவ்யா என்றைக்குமே இருந்ததில்லை. ஒரு சமயம் கம்ருதீனுக்காக பேசிய திவ்யா ரம்யாவுக்கும் கம்ருதீனுக்கும் பிரச்சினை எனும் போது நியாயம் எங்கு இருந்ததோ அங்குதான் இருந்திருக்கிறார். சாண்ட்ராவுடனான பிரச்சினை என்ன என்பது தெரியும். அந்த கார் டாஸ்க்கில் சாண்ட்ராவை தள்ளி விட்டார்கள் என்று தெரிந்ததும் பார்வதியுடன் அவர் போட்ட சண்டை இருக்கே? இப்போது வரைக்கும் மறக்க முடியாது.
 
அதனால் திவ்யாவின் வெற்றிக்கு பின்னாடி அவர் கொடுத்த கண்டெண்ட், மக்களின் ஆதரவு, அதோடு பிஆர். மற்ற போட்டியாளர்களை ஒப்பிடும் போது திவ்யா இந்த வெற்றிக்கு தகுதியானவர்தான் என்றே சொல்லலாம்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அடுத்த SK நான்தான்! போகும் போது இப்படியொரு bomb-ஆ? கடுப்பேத்திய திவாகர்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos