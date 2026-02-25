முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நீ வருவாய் என 2, 3 பாகங்கள்! அஜித் - ஜேசன் சஞ்சய் குறித்து பேசிய ராஜகுமாரன்

Advertiesment
அஜித்
BY: BALA
Publish Date: Wed, 25 Feb 2026 (13:29 IST) Updated Date: Wed, 25 Feb 2026 (13:31 IST)
google-news
அஜித்தை வைத்து ராஜகுமாரன் இயக்கிய படம் நீ வருவாய் என. இந்தப் படத்தில் அஜித் கெஸ்ட் ரோலில் நடித்திருப்பார். அஜித்துக்கு ஜோடியாக தேவயாணி நடித்திருப்பார். கூடவே பார்த்திபன், ரமேஷ் கண்ணா ஆகியோரும் நடித்திருப்பார்கள். காதல் கதையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட இந்தப் படம் பெரியளவில் வெற்றிப்பெற்றது. இதில் அஜித் ஒரு விபத்தில் இறப்பது மாதிரி காட்டியிருப்பார் ராஜகுமாரன்.
 
சமீபகாலமாக இந்தப் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் குறித்த செய்தி இணையத்தளத்தில் சுற்றி வருகிறது. இதை பற்றி படத்தின் இயக்குனரான ராஜகுமாரனே பேசியிருக்கிறார். இதோ அவர் சொன்ன விஷயம்: 
 
நீ வருவாய் என 2 படத்தை ஜேசன் சஞ்சய் மற்றும் என்னுடைய மகளை வைத்து பண்ணாலாம்னு நினைத்து வைத்திருந்தேன். இது ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குனராவதற்கு முன்பே நான் நினைத்த ஒன்று. ஆனால் லைக்கா கம்பெனியில்தான் பண்ண வேண்டும் என குமரனிடம் பேசி வைத்திருந்தேன். அதற்குள் ஜேசன் சஞ்சய் இயக்குனராகிவிட்டார். அதனால் அதை விட்டுவிட்டேன்.
 
சமீபத்தில் சுரேஷ் சந்திராவை சந்தித்து பேசிய போது இதை பற்றி பேசியிருந்தேன். நீ வருவாய் என 2 மட்டும் இருந்தால் அஜித் பண்ண மாட்டாராம். அதனால் நீ வருவாய் என 2 மற்றும் 3 என இரண்டு கதைகளாகத்தான் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன். இரண்டாம் பாகத்தில் படத்தின் இறுதியில் வருவார் அஜித். மூன்றாம் பாகத்தில் படமுழுக்க வருவார் என சமீபத்திய பேட்டியில் ராஜகுமாரன் கூறியிருக்கிறார். 
 
ஆனால் அஜித் இப்போது இருக்கும் மாஸை வைத்து பார்க்கும் போது மீண்டும் செண்டிமெண்ட்டான ஃபேமிலி ஓரியண்ட் சப்ஜெக்ட்டில் நடிப்பாரா என்பது சந்தேகம். இருந்தாலும் நம்பிகையுடன் காத்திருக்கிறார் ராஜகுமாரன்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜயிடம் சொன்ன கதை.. மீண்டும் ரஜினியை வைத்து ஒரு படம்!. மனம் திறக்கும் பா.ரஞ்சித்...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos