Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மணிரத்னம் படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்தான் மியூசிக்!.. வெளியான போஸ்டர்!..

Advertiesment
BY: BALA
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (12:35 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (12:38 IST)
google-news
இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமான் மணிரத்தினம் இயக்கிய ரோஜா திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார். அதன்பின் மணிரத்தினம் இயக்கிய எல்லா படங்களுக்கும் ஏ.ஆர் ரகுமான் மட்டுமே இசையமைத்து வந்தார். ரோஜா படத்திற்கு பின் வேறு எந்த இசையமைப்பாளரிடமும் மணிரத்னம் செல்லவில்லை.

மேலும் மணிரத்தினம் - ஏ.ஆர்.ரகுமான் கூட்டணியில உருவாகும் திரைப்படங்களில் இடம்பெற்ற பாடல்கள் ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெறும்.. ஆனால் மணிரத்தினம் அடுத்து இயக்கவுள்ள புதிய படத்திற்கு ஏ.ஆர் ரகுமான் இசை இசையமைக்கவில்லை எனவும், சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கப்போகிறார் எனவும் கடந்த சில நாட்களாகவே செய்திகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது.

webdunia

இது ஏ.ஆர்.ரகுமான் ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.. ஆனால் தற்போது அந்த செய்தி வெறும் வதந்தி மட்டுமே என்பது தெரிய வந்திருக்கிறது. மணிரத்தினம் இயக்க உள்ள புதிய படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரகுமான் இசையமைக்கிறார் என்பதை மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது.. இந்த திரைப்படத்தில் விஜய் சேதுபதியும், சாய்பல்லவியும் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கவுள்ளனர்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

யூத் விமர்சனம்..புளு சட்டை மாறனே இப்படி சொல்லிட்டாரே

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos