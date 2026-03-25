போலி வசூல் கணக்குகளை காட்டி விளம்பரம் தேடுகிறார்கள்.. துரந்தர் 2 வசூல் குறித்து பிரபல இயக்குனர்..!

Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (10:04 IST)
Updated Date: Wed, 25 Mar 2026 (10:05 IST)
இயக்குநர் குணால் கோலி, 'துரந்தர்: தி ரிவெஞ்ச்' திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பாராட்டியுள்ளார்.
ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் வெளியான இப்படம், இந்திய சினிமாவின் உண்மையான வசூல் திறனை வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். போலி வசூல் கணக்குகளை காட்டி விளம்பரம் தேடுபவர்களை சாடிய கோலி, இப்படம் ஒரே நாளில் 100 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார்.
மேற்கத்திய பாணி கதைகளை தவிர்த்து, நமது மண்ணின் கதைகளை எடுப்பதே வெற்றிக்கு வழி என்று அவர் இயக்குநர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். மேலும், "ஹிந்தி சினிமா நாயகர்கள் குழப்பமான சிறுவர்களாக இல்லாமல், உண்மையான ஆண்களாக இருக்க வேண்டும்" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஜியோ ஸ்டுடியோஸ் தயாரிப்பில் ஹிந்தி, தமிழ் உள்ளிட்ட ஐந்து மொழிகளில் வெளியாகியுள்ள இப்படம், 2025-இல் வெளியான 'துரந்தர்' படத்தின் தொடர்ச்சியாகும். இதில் அர்ஜுன் ராம்பால், சஞ்சய் தத், மாதவன் ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.