முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






KGF இணை இயக்குனரின் 4 வயது மகன் லிப்டில் சிக்கி உயிரிழப்பு.. என்ன நடந்தது?

Advertiesment
கீர்த்தன் நாடகவுடா மகன் மரணம்

Mahendran

, வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (17:31 IST)
பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் கீர்த்தன் நாடகவுடாவின் நான்கு வயது மகன் சோனார்ஷ், லிப்டில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
கடந்த திங்கட்கிழமை நேர்ந்த இந்த விபரீத விபத்தில் சிறுவன் உயிரிழந்ததை ஆந்திரப் பிரதேச துணை முதலமைச்சர் பவன் கல்யாண் சமூக வலைதளத்தில் உறுதிப்படுத்தி தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார்.
 
கீர்த்தன் நாடகவுடா, இயக்குநர் பிரசாந்த் நீலின் பிரம்மாண்ட படைப்புகளான KGF மற்றும் சலார் ஆகிய படங்களில் இணை இயக்குநராக பணியாற்றியவர். தற்போது மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிப்பில் ஒரு புதிய ஹாரர் படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமாகவிருந்த நிலையில், இந்த துயரம் அவரது குடும்பத்தை உலுக்கியுள்ளது.
 
"கீர்த்தன் - சமிருதி தம்பதியினருக்கு இந்த ஈடுசெய்ய முடியாத இழப்பைத் தாங்கும் வலிமையை இறைவன் அளிக்கட்டும்" என்று பவன் கல்யாண் தனது இரங்கல் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
திரைத்துறையில் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை எட்டி வரும் வேளையில், கீர்த்தன் தனது மகனை பறி கொடுத்திருப்பது கன்னட மற்றும் தெலுங்கு திரைத்துறையினரிடையே மிகுந்த சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

’பராசக்தி’ படத்தின் வில்லன் கேரக்டருக்கு முதலில் தேர்வு செய்தது ஜெயம் ரவி இல்லை: சுதா கொங்கரா..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos