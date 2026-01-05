முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இயக்குனர் பாரதிராஜாவுக்கு என்ன ஆச்சு? மருத்துவமனை வெளியிட்ட அறிக்கை..!

Advertiesment
bharathiraja

Siva

, திங்கள், 5 ஜனவரி 2026 (17:30 IST)
தமிழ் சினிமாவின் இமயம் என்று போற்றப்படும் மூத்த இயக்குநர் பாரதிராஜா, வயது முதிர்வு மற்றும் திடீர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது உடல்நிலை குறித்து பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக, மருத்துவமனை நிர்வாகம் தற்போது அதிகாரப்பூர்வ மருத்துவ அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
 
அந்த அறிக்கையில், "இயக்குநர் பாரதிராஜாவுக்குத் தேவையான அனைத்து மருத்துவ பரிசோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன. தற்போது அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளது; அவர் மருத்துவர்களின் தீவிர கண்காணிப்பில் இருந்து வருகிறார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், அவர் சிகிச்சை முடிந்து இன்னும் சில நாட்களில் வீடு திரும்புவார் என்றும், ரசிகர்கள் அச்சப்படத் தேவையில்லை என்றும் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
 
70-களில் தமிழ் சினிமாவின் போக்கையே மாற்றியமைத்த பாரதிராஜா, இன்றும் பல படங்களில் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்து வருகிறார். அவரது உடல்நலம் குன்றிய செய்தி கேட்டதும் திரையுலகப் பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் அவர் விரைவில் குணமடைய வேண்டி சமூக வலைதளங்களில் பிரார்த்தனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

என்.டி.ஏவின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் யார்? நடிகை கெளதமி பேட்டி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos