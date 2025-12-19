10 லட்சத்தோட காணாமல் போன கார்த்திக்.. அதோடு அந்த இயக்குனரின் வாழ்க்கையும் பாழாப் போச்சு

தமிழ் சினிமாவில் நவரச நாயகன் என அன்போடு அழைக்கப்படுபவர் நடிகர் கார்த்திக். 90களில் எண்ணற்ற வெற்றிப்படங்களை கொடுத்திருக்கிறார். அலைகள் ஓய்வதில்லை படத்தின் மூலம் அறிமுகமான கார்த்திக் முதல் படம் ஹிட் கொடுத்தாலும் அடுத்தடுத்து தோல்விகளை சந்தித்தார். இருந்தாலும் தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வந்தார். மௌனராகம் படம்தான் இவருக்கு நல்ல ஒரு கம்பேக்கை கொடுத்தது.
கார்த்திக்கை பற்றி பல இயக்குனர்கள் பல குற்றச்சாட்டுக்களை வைத்திருக்கின்றனர். அவர் சொன்ன தேதியில் ஒழுங்காக சூட்டிங்கிற்கு வரமாட்டார், வாங்கிய பணத்தையும் திருப்பி தர மாட்டார் என்றெல்லாம் பல குற்றச்சாட்டுக்களை வைத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் இயக்குனர் பாரதிமோகன் ஒரு புது தகவலை கூறியுள்ளார். கார்த்திக்கை வைத்து ரயிலுக்கு நேரமாச்சு படத்தை இயக்கியவர்தான் பாரதிமோகன்.
அந்தப் படம் பெரிய வெற்றி. அதனை அடுத்து அந்நியன் என்ற பெயரில் ஒரு படத்தை கமிட் செய்துள்ளார் பாரதிமோகன். இந்தப் படத்தில் பாரதிமோகனிடம் உதவி இயக்குனராக இருந்தவர் இயக்குனார் ஷங்கர். இந்தப் படத்திற்காக 10 லட்சம் ரூபாய் கார்த்திக்கு அட்வான்ஸாக கொடுத்துள்ளனர். இசை இளையராஜா. அவருக்கும் அட்வான்ஸாக மூன்று லட்சத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள்.
டியூன் வாங்குவதற்கு இளையராஜா பெங்களூர் வரச்சொன்னாராம். பாரதிமோகனும் பெங்களூர் சென்று டியூனை வாங்கிவிட்டார். ஒரு இரண்டு நாள் கார்த்திக் கால்ஷீட் கொடுத்தாராம். அதன் பிறகு ஊட்டிக்கு போக வேண்டும். அதற்குல் சில காட்சிகளை எடுத்துவிடுங்கள் என்று சூட்டிங்கை ஆரம்பித்திருக்கின்றனர். சொன்னபடி ஊட்டிக்கு போன கார்த்திக் அதன் பிறகு வரவே இல்லையாம்.
ஊட்டியில் பல இடங்களில் தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையாம். அந்த நேரத்தில்தான் ஊட்டியில் கார்த்திக் திருமணம் செய்திருக்கிறார். சரி, திருமணம் முடிந்து வருவார் என்று காத்திருந்தாலும் கார்த்திக்கை பார்க்கமுடியவே இல்லையாம். அவர் வீட்டில் கூட பார்த்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அங்கு கார்த்திக் இல்லையாம். ஃபைனான்ஸ் கொடுத்தவர்கள் பிரச்சினை பண்ண படத்தை அப்படியே டிராப் செய்திருக்கிறார்கள்.
இது இளையராஜாவுக்கு தெரியவர, உடனே இளையாராஜா அவருக்கு கொடுத்த மூன்று லட்சத்தை திருப்பி கொடுத்துவிட்டாராம். ஆனால் கார்த்திக்கிடம் கொடுத்த 10 லட்சத்தை திருப்பி வாங்கினார்களா இல்லையா என்பது எனக்கு தெரியாது என இயக்குனர் பாரதி மோகன் கூறினார்.