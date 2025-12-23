முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உன்னுடைய பல ரசிகர்களில் நானும் ஒருவன்.. சசிகுமாரை பாராட்டிய இயக்குனர் பாலா..!

சசிகுமார்

Siva

செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (08:55 IST)
சசிகுமார் நடிப்பில் வெளியான 'டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி' திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றுள்ள நிலையில், சென்னை சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இப்படத்திற்காக சசிகுமார் 'சிறந்த நடிகர்' விருதினை வென்றுள்ளார்.
 
இந்த சாதனையை தொடர்ந்து, சசிகுமாரின் குருவும் பிரபல இயக்குநருமான பாலா, அவருக்கு உருக்கமான கடிதம் ஒன்றின் மூலம் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.
 
"உன்னுடைய இயல்பான எளிமைக்கு இருக்கும் பல ரசிகர்களில் நானும் ஒருவனாக இருப்பதில் பெருமை கொள்கிறேன்" என தனது கடிதத்தில் பாலா நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
மேலும், "ஒரு நடிகனாக உன் ஒவ்வொரு வெற்றியும் எனக்குள் ஏற்படுத்தும் மகிழ்ச்சியை வார்த்தைகளால் விவரிக்க இயலவில்லை" என்று சசிகுமாரின் வளர்ச்சியை பாராட்டியுள்ளார்.
 
நடிகராக பரிணமித்தாலும், சசிகுமாரை மீண்டும் இயக்குநராக பார்க்க விரும்புவதாகவும் பாலா குறிப்பிட்டுள்ளார். "உனக்குள் உறங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த 'சம்பவக்காரன்' சசியை, என் இனிய இயக்குநரை மீண்டும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன்" என தனது ஆசையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
"எனது இந்த ஆசையை நீ விரைவில் நிவர்த்தி செய்வாய் என நம்புகிறேன்" என்று பாலா முடித்துள்ள இந்த கடிதம், சசிகுமார் மீண்டும் படம் இயக்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்களிடையே எகிற வைத்துள்ளது.
 
