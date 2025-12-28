இயக்குனர் செட் ஆகவில்லை.. கதாநாயகனாகும் ஷங்கர் மகன்.. ஜோடியாக ரூ.5 கோடி சம்பளம் வாங்கும் நடிகை..

பிரமாண்ட இயக்குநர் ஷங்கரின் மகன் அர்ஜித், விரைவில் திரையுலகில் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகவுள்ளார். ஆரம்பத்தில் தனது தந்தையை போலவே மெகா படங்களை இயக்க விரும்பிய அர்ஜித், அதற்காக ஏ.ஆர். முருகதாஸிடம் உதவி இயக்குநராக பயிற்சி பெற்றார். மேலும், சிவகார்த்திகேயனின் 'மதராஸி' படத்திலும் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி வந்தார். எனினும், தற்போது இயக்குநராகும் முடிவை சற்றே தள்ளிவைத்துவிட்டு, நடிப்பில் கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளார்.
இயக்குநர் அட்லியின் முன்னாள் உதவி இயக்குநர் இயக்கவுள்ள ஒரு புதிய படத்தின் மூலம் அர்ஜித் தனது நடிப்பு பயணத்தைத் தொடங்குகிறார். இப்படத்தைப் 'பேசன் ஸ்டூடியோஸ்' நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. அர்ஜித்துக்கு ஜோடியாக நடிக்க, தென்னிந்தியாவின் முன்னணி நடிகையான க்ரித்தி ஷெட்டி ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்காக அவருக்கு சுமார் 5 கோடி ரூபாய் வரை சம்பளம் பேசப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
உதவி இயக்குநராக இருந்து கதாநாயகனாக உருவெடுக்கும் அர்ஜித்தின் இந்த புதிய முயற்சி சினிமா வட்டாரத்தில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.