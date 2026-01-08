முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முழுக்க முழுக்க அதிகாரி அதிகார துஷ்பிரயோகம்.. ஜனநாயகன் பட பிரச்சனை குறித்து பிரபல இயக்குனர்..!

Advertiesment
ஜனநாயகன் திரைப்படம்

Siva

, வியாழன், 8 ஜனவரி 2026 (11:59 IST)
தளபதி விஜய்யின் 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கப்படாமல் முட்டுக்கட்டை போடப்படுவதை கண்டித்து, பிரபல இயக்குனர் அஜய் ஞானமுத்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவு வைரலாகி வருகிறது.
 
 "இது முற்றிலும் அதிகாரத்தை தவறாகப் பயன்படுத்துவதாகும்; ஒரு திரைப்படம் என்பது ஒரு தனி மனிதரால் உருவானது அல்ல, அதில் நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் உழைப்பும் கோடிக்கணக்கான முதலீடும் அடங்கியுள்ளது" என்று அவர் ஆவேசமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
விஜய்யின் கடைசிப் படம் என்பதால், இந்த படத்திற்கு ஏற்படும் நெருக்கடிகள் ரசிகர்களிடையே பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், திரையுலகினரும் ஆதரவாக குரல் கொடுக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். 
 
'ஜனநாயகன்' படக்குழுவிற்கு தனது முழு ஆதரவை தெரிவித்துள்ள அஜய் ஞானமுத்து, படம் எப்போது வெளியானாலும் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடப்படும் என்றும், படம் வெளியாகும் அன்றே தான் திரையரங்கிற்கு செல்லப்போவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
தணிக்கை குழுவின் இந்த ஒருதலைப்பட்சமான நடவடிக்கையை ஒரு கலைஞனாக அவர் சாடியிருப்பது, சினிமா மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜனநாயகன் படத்தின் தணிக்கை சான்றிதழ் விவகாரம்: காங்கிரஸ் எம்பி கண்டனம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos