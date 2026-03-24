லேட்டானாலும் செய்முறையை கரெக்டா செஞ்சிட்டார்!.. ரஜினியை கலாய்க்கும் புளூசட்ட மாறன்..

Publish Date: Tue, 24 Mar 2026 (10:45 IST)
Updated Date: Tue, 24 Mar 2026 (10:48 IST)
ரன்வீர் சிங், மாதவன், அக்சய் கண்ணா, சாரா அர்ஜுன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து கடந்த டிசம்பரில் வெளியான துரந்தர் சூப்பர் ஹிட் அடித்து உலகம் முழுவதும் 1350 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்தது. இந்த படத்தின் 2ம் பாகம் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் என்கிற பெயரில் கடந்த 19ம் தேதி உலகமெங்கும் ரிலீஸானது.
தமிழிலும் டப் செய்யப்பட்டு இப்படம் வெளியானது. படம் வெளியான 4 நாட்களில் துரந்தர் 2 ரூ.761 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. இந்த படம் பாஜகவின் ஆதரவு மனப்பான்மையோடு உருவாக்கப்பட்டிருப்பதாக பலரும் சொல்லி வருகிறார்கள். ஏனெனில், பிரதமர் மோடி அறிவித்த பண மதிப்பிழப்பு சரிதான் என்பது போலவும், அதற்கு பின் பெரிய ராஜதந்திரம் இருப்பது போலவும் இந்த படத்தில் காட்சிகள் வருகிறது. மேலும் பாகிஸ்தான் நாட்டுக்கு எதிராக இப்படம் பேசுகிறது.
எனவே, பாஜகவின் இந்துத்துவா கொள்கையை ஆதரிப்பவர்கள் படத்தை பாராட்டி பேசி வருகிறார்கள். ஏற்கனவே இயக்குனர் ராஜமவுலி இப்படத்தை பாராட்டிய நிலையில், நடிகர் ரஜினியும் இப்படத்தை பெரிதும் பாராட்டி தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். ஒவ்வொரு இந்தியனும் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய திரைப்படம் என பாராட்டியிருந்தார்.
ரஜினிகாந்த் பாஜகவின் ஆதரவாளராக பார்க்கப்படுபவர். பிரதமர் மோடி திடீரென 1000, 2000 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என அறிவித்தபோது புதிய இந்தியா பிறந்தது என பாராட்டியவர்தான் ரஜினி. தற்போது துரந்தர் 2 படத்தை பாராட்டியிருக்கும் செய்தியை புளூசட்ட மாறன் பகிர்ந்து ‘கொஞ்சம் லேட்டானாலும் செய்முறையை சரியா செஞ்சிட்டார்’ என கலாய்த்திருக்கிறார்.