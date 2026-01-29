வாடிவாசல், கருப்பு ரெண்டுக்கும் வேலையே இல்லாம போச்சு! மொத்தமா முடிச்சுவிட்ட தினேஷ்

அட்டகத்தி திரைப்படத்தின் மூலம் மக்களின் மனங்களை கொள்ளை கொண்டவர் நடிகர் தினேஷ். தன்னுடைய எதார்த்தமான நடிப்பால் இன்றுவரை ரசிகர்களிடம் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். வருடத்திற்கு ஒரு படம் என்ற வகையில் தரமான படங்களை கொடுத்து ஒரு சிறந்த நடிகர் என்ற ஒரு அடையாளத்தையும் தன்னுள் வைத்திருக்கிறார்.
தான் நடிக்கும் ஒவ்வொரு படத்திலும் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களை ஏற்று அதை திறம்பட நடித்து முடிக்கிறார் தினேஷ். அவர் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான லப்பர் பந்து திரைப்படத்தில் ஹரிஷ் கல்யாணுக்கு மாமனாராக நடித்து மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றார். அதுவரை தனக்கு இருந்த அட்டகத்தி என்ற அடையாளத்தை மாற்றி கெத்து தினேஷாக மாறினார்.
லப்பர் பந்து திரைப்படத்திற்கு பிறகு அவருடைய பெயரை கெத்து தினேஷ் என்று மாற்றிக்கொண்டார். இப்போது அவருடைய நடிப்பில் மற்றும் ஒரு புதிய திரைப்படம் வெளியாக இருக்கின்றது. கருப்பு பல்சர் என பெயரிடப்பட்டுள்ள அந்த படம் ஜனவரி 30 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருக்கின்றது. இந்த படத்தின் டிரைலர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல ஒரு வரவேற்பை பெற்று இருக்கிறது.
இதில் வாடிவாசல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. வாடிவாசலில் இருந்து சீறிவரும் காளை எப்படி மாடுபிடி வீரர்களுடன் களத்தில் எதிர்கொள்கிறது என்பதை காட்டும் விதமாக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பக்கம் வாடிவாசல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இன்னொரு பக்கம் கருப்பு என படத்தின் டைட்டில் இரண்டுமே சூர்யாவுக்கு நெருக்கமான இரண்டு பெயர்கள்.
அந்த இரண்டையும் சேர்த்து தன்னுடைய ஒரே படத்தில் முடித்து விட்டார் கெத்து தினேஷ். சூர்யா நடிப்பில் அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு. அது எப்போது ரிலீஸ் என்று யாருக்குமே தெரியவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில் கருப்பு பல்சர் என்ற பெயரில் அவருடைய படம் இந்த மாதம் 30 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது. அதனால் இந்த படத்தின் டிரைலரை பார்த்த சூர்யாவின் ரசிகர்கள் வாடிவாசலை எதிர்பார்த்தோம். அதுவும் நடக்கவில்லை. கருப்பு படத்தை எதிர்பார்த்தோம். அதுவும் நடக்கவில்லை. இந்த இரண்டுமே சேர்ந்து இந்த படத்தில் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என கமெண்ட்களை தெறிக்கவிட்டு வருகின்றனர்.