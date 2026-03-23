4 நாட்களில் 761 கோடி வசூல்!.. ஆயிரம் கோடி வசூலை நெருங்கும் துரந்தர் 2...

Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (15:43 IST)
Updated Date: Mon, 23 Mar 2026 (15:45 IST)
பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் ரன்வீர் சிங் ஹீரோவாக நடித்த கடந்த டிசம்பர் மாதம் வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் உலகமெங்கும் உள்ள ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பு பெற்றது. இந்தப் படத்தில் சாரா அர்ஜுன், சஞ்சய் தத், அக்சய் கண்ணா, மாதவன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய வேடத்தில் நடித்திருந்தனர். முதல் பாகம் வெற்றி என்பதால் இரண்டாம் பாகத்தையும் உருவாக்கினார்கள். கடந்த 19ம் தேதி துரந்தர் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் துரந்தர் தி ரிவெஞ்ச் என்கிற பெயரில் உலகமெங்கும் வெளியானது..
இந்த படத்திற்கும் ரசிகர்களிடம் பெரிய வரவேற்பு காணப்படுகிறது. தமிழ் டப் செய்யப்பட்டு இப்படம் தமிழகத்திலும் வெளியாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில் துரந்தர் 2 படம் வெளியாகி நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் உலகமெங்கும் 761 கோடி வசூல் செய்திருப்பதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்தியாவில் 550 கோடியும் வெளிநாடுகளில் 211 கோடியும் இப்படம் வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கண்டிப்பாக இந்த வார இறுதிக்குள் இப்படம் ஆயிரம் கோடி வசூலை தாண்டும் என கணிக்கப்படுகிறது..