ஜனவரி 1 முதல் புதிய பதிவில் 'துரந்தர்' ரிலீஸ்.. அரசியல் அழுத்தம் காரணமா?

ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியாகி மாபெரும் வசூல் சாதனை படைத்து வரும் 'துரந்தர்' திரைப்படத்தில், பலோச் சமூகம் குறித்த சர்ச்சைக்குரிய வசனங்கள் நீக்கப்பட்டு, புதிய பதிப்பு திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.
படத்தில் சஞ்சய் தத் பேசும் ஒரு குறிப்பிட்ட வசனம் தங்களை இழிவுபடுத்துவதாக கூறி, அந்த சமூகத்தினர் குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இதன் விளைவாக, படக்குழுவினர் அந்த சமூகத்தின் பெயரை குறிப்பிடும் இடங்களை மட்டும் 'மியூட்' செய்துள்ளனர்.
இந்த சிறு மாற்றங்கள் படத்தின் கதையோட்டத்தையோ அல்லது அதன் மைய கருத்தையோ பாதிக்கவில்லை என்று படக்குழுவினர் விளக்கம் அளித்துள்ளனர். சமூக நல்லிணக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு, ஜனவரி 1 முதல் திருத்தப்பட்ட புதிய பதிப்பு திரையிடப்பட்டு வருகிறது. அரசியல் அழுத்தங்களால் படம் மாற்றப்பட்டதாக எழுந்த வதந்திகளுக்கு இதன் மூலம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
சர்ச்சைகளுக்கு மத்தியிலும், 'துரந்தர்' திரைப்படம் 29 நாட்களில் இந்தியாவில் மட்டும் ரூ. 739 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது.