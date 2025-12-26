வெளியான 21 நாட்களில் ரூ.1000 கோடி வசூல்.. பட்ஜெட் வெறும் ரூ.250 கோடி தான்.. சாதனை செய்த படம்..!

திரையுலகையே வியப்பில் ஆழ்த்தும் வகையில், 'துரந்தர்' திரைப்படம் உலகளாவிய வசூலில் ரூ.1006.7 கோடி என்ற பிரம்மாண்ட மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
இப்படம் தனது 21-வது நாளில் 50% திரையரங்கு வருகையை பதிவு செய்துள்ளது. ஆரம்ப நாளில் நிலவிய 33.81% வருகையை விட இது மிக அதிகமான வளர்ச்சியாகும். பொதுவாக ஒரு படம் வெளியாகி மூன்று வாரங்கள் கடந்த பிறகு அதன் வரவேற்பு குறையும், ஆனால் 'துரந்தர்' அதற்கு விதிவிலக்காக திகழ்கிறது.
புதிய திரைப்படங்களின் வருகையால் திரையரங்குகளின் எண்ணிக்கை சற்று குறைந்திருந்தாலும், இப்படத்திற்கான மவுசு குறையாமல் தொடர்ந்து வலுவாக உள்ளது. கதைக்களம் மற்றும் தொழில்நுட்ப நேர்த்திக்காகக் கிடைத்துள்ள நேர்மறையான விமர்சனங்களே இந்த அசுர வசூல் சாதனைக்கு முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகிறது.
இந்தியத் திரை வரலாற்றில் ரூ.1000 கோடி வசூலை தாண்டிய மிகச்சில படங்களின் பட்டியலில் 'துரந்தர்' இணைந்துள்ளது. அடுத்தடுத்த வாரங்களிலும் இப்படம் பல புதிய சாதனைகளை முறியடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.