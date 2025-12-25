'துரந்தர்' மாபெரும் வெற்றி எதிரொலி.. தமிழ் உள்பட 5 மொழிகளில் உருவாகும் 2ஆம் பாகம்..!

இயக்குநர் ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் வெளியான 'துரந்தர்' திரைப்படம் இந்திய திரையுலகில் மிகப்பெரிய வசூல் சாதனையைப் படைத்துள்ளது. பாகிஸ்தானில் இந்திய உளவாளியாக ரன்வீர் சிங் நடித்த கதாபாத்திரத்திற்கு ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
இந்தியாவில் மட்டும் சுமார் 619.30 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து அசத்தியுள்ள இந்த படத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, இதன் இரண்டாம் பாகம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை படக்குழு தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, 'துரந்தர் 2' திரைப்படம் வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 19 ஆம் தேதி ரமலான் பண்டிகையை முன்னிட்டு பிரம்மாண்டமாக திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. முதல் பாகத்தின் உலகளாவிய வெற்றியை கருத்தில் கொண்டு, இரண்டாம் பாகத்தை தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் பான்-இந்தியா திரைப்படமாக வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளனர்.
மாதவன், சஞ்சய் தத், அக்ஷய் கண்ணா, அர்ஜுன் ராம்பால் போன்ற முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள இத்திரைப்படம், முதல் பாகத்தை விட கூடுதல் விறுவிறுப்புடன் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஜியோ ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படம், இந்திய ஸ்பை த்ரில்லர் வரிசையில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக அமையும் எனத் தெரிகிறது.