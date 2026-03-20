Select Your Language

Notifications

Dhurandhar 2 திரைப்படத்தை தமிழில் மட்டும் பார்க்க முடியாதா? என்ன காரணம்?

துரந்தர் 2
BY: Siva
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 (15:59 IST) Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 (16:00 IST)
google-news
இந்தியா முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நேற்று வெளியான Dhurandhar 2 திரைப்படம், திரையரங்குகளில் பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மார்ச் 18 அன்று திட்டமிடப்பட்டிருந்த சிறப்பு  Preview காட்சிகள் மும்பையின் மராட்டிய மந்திர் உள்ளிட்ட பல திரையரங்குகளில் ரத்து செய்யப்பட்டன. இந்த சிக்கல் மார்ச் 19 அன்றும் தொடர்ந்தது. குறிப்பாக தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களில் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிப் பதிப்புகள் சரியான நேரத்திற்கு திரையரங்குகளுக்கு வந்து சேராததால், சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட திரையரங்குகளில் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
 
இயக்குநர் ஆதித்யா தார் இதற்காக சமூக வலைதளங்களில் மன்னிப்பு கோரியிருந்தாலும், ரசிகர்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர். தென்னிந்தியாவில் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், பல இடங்களில் ரசிகர்கள் டிக்கெட் பணத்தை திரும்பப் பெற்றனர்.
 
 தற்போது BookMyShow தளத்தில் இந்தி பதிப்பிற்கு பலத்த வரவேற்பு இருந்தாலும், தமிழ் பதிப்பிற்கு காட்சிகள் இல்லை. தென்னிந்திய ரசிகர்கள் வேறு வழியின்றி மலையாளம் அல்லது இந்தி பதிப்பை பார்க்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos