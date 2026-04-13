24 நாட்களில் 1712 கோடி வசூல்!.. பாக்ஸ் ஆபிசில் அதகளம் செய்த துரந்தர் 2..

Publish Date: Mon, 13 Apr 2026 (13:53 IST)
Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (13:57 IST)
பாலிவுட் இயக்குனர் ஆதித்யா தார் இயக்கி ரன்வீர் கபூர், சாரா அர்ஜூன், அக்ஷய் கண்ணா, மாதவன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து போன வருடம் வெளியான துரந்தர் திரைப்படம் 1000 கோடி வரை வசூல் செய்து சாதனை படைத்தது. இந்நிலையில்தான் இந்த படத்தின் இரண்டாம் dhurandar 2 - The Revenge என்கிற பெயரில் கடந்த மார்ச் மாதம் 19ம் தேதி உலகமெங்கும் ரிலீஸானது.
படத்தின் கதாநாயகன் ரன்வீர் சிங் பாகிஸ்தானுக்கு சென்று அங்கு பிச்சைக்காரன் போல நடித்து இந்திய இராணுவத்திற்கு உளவு பார்ப்பது போல நடித்திருக்கிறார். எனவே, இந்த திரைப்படம் பாலிவுட் பட ரசிகர்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படம் வெளியான பின் பாகிஸ்தானில் சாலைகளில் படுத்திருக்கும் பிச்சைக்காரார்களை எழுப்பி அவர்களை பரிசோதித்த சம்பவமெல்லாம் நடந்தது.
இந்நிலையில்தான், படம் வெளியாகி 24 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் துரந்தர் 2 திரைப்படம் உலக அளவில் 1712 கோடிகளை வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருக்கிறது. அதிலும் இந்தியாவில் மட்டும் இப்படம் 1297.48 கோடி வசூல் செய்திருக்கிறது. குறிப்பாக சீனா மற்றும் சவுதி அரேபியா, குவைத், அபுதாபி போன்ற வளைகுடா நாடுகளின் பங்களிப்பு இன்றியே அதிக வசூலை செய்த படம் என்கிற பெருமையை இப்படம் பெற்றிருக்கிறது.
Mahendran
