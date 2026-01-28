நடிகராக களமிறங்கும் தனுஷ் மகன்!.. டைரக்டர் யார் தெரியுமா?..

துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் தனுஷ். அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் நடித்து முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக மாறினார். ஒரு கட்டத்தில் வுண்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் என்கிற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி சொந்தமாக திரைப்படங்களை தயாரிக்கவும் தொடங்கினார். சிவகார்த்திகேயனை வைத்து எதிர்நீச்சல், காக்கிச் சட்டை போன்ற படங்களை கூட தயாரித்தார்.
ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தை மூடிவிட்டார். தற்போது தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வரும் தனுஷ் அவ்வப்போது திரைப்படங்களை இயக்கியும் வருகிறார்.. ஏற்கனவே பவர் பாண்டி, ராயன், இட்லி கடை போன்ற படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.
இந்நிலையில், தனது தனது மூத்த மகன் யாத்ராவை ஹீரோவாக வைத்து ஒரு புதிய படத்தை இயக்கவிருக்கிறாராம் தனுஷ். இது தொடர்பான அறிவிப்பு வரையில் வெளியாகும் என்கிறார்கள். மகன் சினிமாவில் அறிமுகமாகவுள்ள நிலையில் திருப்பதி சென்று சாமி தரிசனமும் செய்திருக்கிறாராம் தனுஷ்.