முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நடிகராக களமிறங்கும் தனுஷ் மகன்!.. டைரக்டர் யார் தெரியுமா?..

Advertiesment
dhanush

BALA

, புதன், 28 ஜனவரி 2026 (17:58 IST)
துள்ளுவதோ இளமை திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க துவங்கியவர் தனுஷ். அதன்பின் தொடர்ந்து பல படங்களிலும் நடித்து முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக மாறினார். ஒரு கட்டத்தில் வுண்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனம் என்கிற தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கி சொந்தமாக திரைப்படங்களை தயாரிக்கவும் தொடங்கினார். சிவகார்த்திகேயனை வைத்து எதிர்நீச்சல், காக்கிச் சட்டை போன்ற படங்களை கூட தயாரித்தார்.

ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அந்த தயாரிப்பு நிறுவனத்தை மூடிவிட்டார். தற்போது தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வரும் தனுஷ் அவ்வப்போது திரைப்படங்களை இயக்கியும் வருகிறார்.. ஏற்கனவே பவர் பாண்டி, ராயன், இட்லி கடை போன்ற படங்களை இயக்கியிருக்கிறார்.
webdunia


இந்நிலையில், தனது தனது மூத்த மகன் யாத்ராவை ஹீரோவாக வைத்து ஒரு புதிய படத்தை இயக்கவிருக்கிறாராம் தனுஷ். இது தொடர்பான அறிவிப்பு வரையில் வெளியாகும் என்கிறார்கள். மகன் சினிமாவில் அறிமுகமாகவுள்ள நிலையில் திருப்பதி சென்று சாமி தரிசனமும் செய்திருக்கிறாராம் தனுஷ்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சுயசரிதியை எழுத துவங்கியிருக்கும் ரஜினி!.. சௌந்தர்யா கொடுத்த அப்டேட்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos