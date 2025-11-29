மம்மூட்டி நுழைந்ததும் எஸ்கேப் ஆன பிரபலம்! அப்போ தனுஷ் - ராஜ்குமார் பெரியசாமி படம் டிராப்பா?

தனுஷ் கடைசியாக இட்லி கடை திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அந்த படம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸை வெகுவாக ஈர்த்தது. அந்த படத்திற்கு பிறகு அடுத்தடுத்து படங்களில் கமிட்டான தனுஷ் தற்போது ஹிந்தியில் அவருடைய நடிப்பில் தேரே இஸ்க் மெய்ன் என்ற திரைப்படம் வெளியாகி அதுவும் சக்கை போடு போட்டு வருகிறது. சினிமாவில் படு பிஸியாக வலம் வந்து கொண்டிருப்பவர் நடிகர் தனுஷ்.
நடிகராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் பன்முகம் கொண்ட ஒரு கலைஞராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கின்றார். தமிழில் இவருடைய நடிப்பில் அடுத்து அனைவரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் திரைப்படம் ராஜ்குமார் பெரியசாமி கூட்டணியில் உருவாகும் திரைப்படம் தான். அந்த திரைப்படத்தின் பூஜை ஆரம்பத்திலேயே போடப்பட்டது. அந்த படத்தை மதுரை அன்பு தயாரிப்பதாக இருந்தார்.
படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக சாய் பல்லவி நடிக்கிறார் என்பது அனைவருக்குமே தெரியும். தற்போது வந்த தகவல் என்னவெனில் இந்த படத்தில் இருந்து மதுரை அன்பு விலகி விட்டதாக ஒரு செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது. தயாரிப்பாளரே விலகி விட்டார் ,அப்போ இந்த படம் டிராப்பா என்று அனைவருமே கேட்க ஆரம்பித்து விட்டனர். ஆனால் மதுரை அன்பு இந்த படத்தில் இருந்து விலகியதும் தனுஷே இந்த படத்தை தனது உண்டார் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிக்கலாம் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாராம்.
ஆனால் அவரும் அந்த முடிவிலிருந்து பின்வாங்கி இருக்கிறார் .மதுரை அன்பு இந்த படத்தில் இருந்து விலகுவதற்கு காரணம் என்னவெனில் படத்தின் பட்ஜெட் 135 கோடியாம். பெரிய பட்ஜெட். அதனால் மதுரை அன்பு தனுஷுக்குரிய சம்பளத்தை நான் கொடுத்து விடுகிறேன். படத்தை ஃபர்ஸ்ட் காப்பி என்ற அடிப்படையில் நீங்களே எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என இயக்குனரிடம் சொல்லி இருக்கிறார்.
அதற்கும் சம்மதம் தெரிவித்த இயக்குனர் ஒருநாள் மதுரை அன்புவிடம் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான ரோல் இருக்கிறது. அந்த ரோலில் மம்மூட்டி நடித்தால் தான் நன்றாக இருக்கும். அவருக்கு சம்பளமாக 24 கோடி கேட்கிறார் எனக் கூற மதுரை அன்பு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் காப்பியில் இருந்து நீங்களே கொடுங்கள் என சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் அதற்கு இயக்குனர் உடன்படவில்லை. அப்போ என்னால் முடியாது என்பதால்தான் மதுரை அன்பு இந்தப் படத்தை தயாரிப்பதில் இருந்து விலகிவிட்டாராம்.
அதனால் இந்தப் படம் இப்போது வேறொரு நிறுவனத்திற்கு கைமாறியிருக்கிறது. ராஜ்கமல் நிறுவனம்தான் இந்தப் படத்தை தயாரிக்க இருக்கிறார்களாம். ராஜ்கமலில் மகேந்திரன் தான் முதன் முதலில் இந்த படத்தை மதுரை அன்புவிற்கு சிபாரிசு செய்திருக்கிறார். கடைசியில் அவர் கைக்கே இந்தப் படம் வந்திருக்கிறது.