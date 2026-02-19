முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தனுஷுக்கு வந்த பெரிய தலைவலி! போயஸ் கார்டனில் வீடு வாங்கியது இப்படித்தானா?

Dhanush

BALA

, வியாழன், 19 பிப்ரவரி 2026 (11:15 IST)
தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஆகச்சிறந்த நடிகராக வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறார் நடிகர் தனுஷ். இப்போது மிகவும் பிஸியான நடிகராகவும் மாறியிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 2027 ஆம் ஆண்டு வரை 10 படங்களுக்கு மேல் கால்ஷீட் கொடுத்து தன்னை மிகவும் பிஸியாக வைத்திருக்கிறார். இந்த நிலையில் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன் தேனாண்டாள் பிலிம்ஸிலிருந்து தனுஷுக்கு ஒரு நோட்டீ ஸ் அனுப்பப்பட்டது.
 
அதில் 20 கோடி கேட்டு அந்த நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது. அதன் பின்னணி விவரம் இதோ: கடந்த 2016 ஆண்டும் தனுஷே இயக்கி அதில் ஹீரோவாக நடிக்க இருந்த படம் நான் ருத்ரன். இந்தப் படத்தை தேனாண்டாள் பிலிம்ஸ் தான் தயாரிப்பதாக இருந்தது. ஆனால் சில காரணங்களால் இந்தப் படத்தை தனுஷ் பாதியிலேயே நிறுத்தினார். அதனால் ஏற்பட்ட நஷ்டத்தை வேறொரு படத்தில் நடித்து ஈடு செய்கிறேன் என்று தனுஷ் கூறியிருந்தார்.
 
ஆனால் தனுஷ் அடுத்தடுத்து பல படங்களில் பிஸியாக தேனாண்டாள் பிலிம்ஸுக்கு அவர் படம் நடித்துக் கொடுக்கவில்லை. இதனால் அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. அதில் இந்தப் படத்திற்காக தனுஷ் முன்பணமாக சில தொகைகளை பெற்றிருக்கிறார். அதோடு மற்ற நடிகர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சம்பளம் , ப்ரீ புரடக்‌ஷனுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்தம் 20 கோடி ரூபாயை தனுஷ் திருப்பி அளிக்க வேண்டும் என்று அதில் கூறப்பட்டது.
 
இந்த நோட்டீஸுக்கு ஒரு வாரத்திற்குள் தனுஷ் பதிலளிக்க வேண்டும். அதை மீறினால் கூடுதலாக 1 கோடி ரூபாய் வசூலிக்கப்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இப்போது தனுஷ் அவருடைய 55வது படத்தில் பிஸியாக இருப்பதால் இதற்கு அவர் எப்படி பதிலளிக்கப் போகிறார் என்பதை கோடம்பாக்கமே எதிர்பார்த்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் சமூக வலைதளங்களில் தனுஷை பற்றி சில விஷயங்கள் வைரலாகி வருகிறது.
 
அதாவது இப்படி ஊர்முழுக்க அட்வான்ஸ் என்ற பெயரில் பணத்தை வாங்கி வாங்கி போயர்ஸ் கார்டனில் ஒரு வீடும் கட்டிவிட்டார். அதோடு தனக்கு இப்படியெல்லாம் யோசனை சொன்ன மேனேஜர்களையும் சுருட்டி கடாசிவிட்டு மனம் திருந்திய மைந்தனாக இப்போது வலம் வருகிறார். ஆனால் இப்படி ஏமாற்றிய தனுஷை காலம்தான் விட்டு வைக்குமா என்றெல்லாம் அவரை பற்றி பல கமெண்டுகள் வருகின்றன.

