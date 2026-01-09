முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தணிக்கை சான்றிதழ் கையில் கிடைக்கும் வரை ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்க வேண்டாம்: தனஞ்செயன்

Advertiesment
தனஞ்செயன் ட்வீட்

Mahendran

, வெள்ளி, 9 ஜனவரி 2026 (14:41 IST)
தென்னிந்தியத் திரையுலகத் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குநர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் ஜி. தனஞ்செயன் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். 
 
தணிக்கை வாரியத்தின் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சமீபத்திய சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு, படக்குழுவினர் மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, அதிகார அமைப்புகளுடன் முரண்படக்கூடிய கருத்துக்கள் கொண்ட படங்களை எடுப்பவர்கள், ரிலீஸ் தேதிக்கு 45 முதல் 60 நாட்களுக்கு முன்பே தணிக்கைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
 
மறுஆய்வுக் குழுவின் கால அவகாசத்தை கணக்கில் கொண்டு, தணிக்கை சான்றிதழ் கையில் கிடைக்கும் வரை ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். பாலிவுட் திரையுலகை பின்பற்றி முன்கூட்டியே தணிக்கை பணிகளை முடிப்பது அவசியம். 
 
அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக செயல்படும் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் மற்றும் நடிகர்களுக்கு வரும் காலங்கள் மிகவும் சவாலானதாக இருக்கும். தணிக்கை சான்றிதழ் பெறுவதில் ஏற்படும் காலதாமதம் படத்தின் ரிலீஸை முடக்கி, மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது மட்டுமே தீர்வு என அவர் தனது ட்வீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

'பராசக்தி’ படத்திற்கு யூ/ஏ சென்சார் சான்றிதழ்.. நாளைய ரிலீஸ் உறுதி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos