தணிக்கை சான்றிதழ் கையில் கிடைக்கும் வரை ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்க வேண்டாம்: தனஞ்செயன்

தென்னிந்தியத் திரையுலகத் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் இயக்குநர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் ஜி. தனஞ்செயன் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார்.
தணிக்கை வாரியத்தின் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சமீபத்திய சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு, படக்குழுவினர் மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, அதிகார அமைப்புகளுடன் முரண்படக்கூடிய கருத்துக்கள் கொண்ட படங்களை எடுப்பவர்கள், ரிலீஸ் தேதிக்கு 45 முதல் 60 நாட்களுக்கு முன்பே தணிக்கைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
மறுஆய்வுக் குழுவின் கால அவகாசத்தை கணக்கில் கொண்டு, தணிக்கை சான்றிதழ் கையில் கிடைக்கும் வரை ரிலீஸ் தேதியை அறிவிக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார். பாலிவுட் திரையுலகை பின்பற்றி முன்கூட்டியே தணிக்கை பணிகளை முடிப்பது அவசியம்.
அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக செயல்படும் பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் மற்றும் நடிகர்களுக்கு வரும் காலங்கள் மிகவும் சவாலானதாக இருக்கும். தணிக்கை சான்றிதழ் பெறுவதில் ஏற்படும் காலதாமதம் படத்தின் ரிலீஸை முடக்கி, மிகப்பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், முன்கூட்டியே திட்டமிடுவது மட்டுமே தீர்வு என அவர் தனது ட்வீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.