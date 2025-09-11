முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீசைய முறுக்கு 2 படத்தில் வில்லனாக நடிக்க அழைத்தார்கள்… மறுத்த காரணம் இதுதான்… தேவா ஓபன் டாக்!

Advertiesment
தேவா

vinoth

, வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (15:06 IST)
தமிழ் சினிமாவில் 80 களின் இறுதியில் அறிமுகம் ஆகி 90 களிலும் 2000 களின் தொடக்கத்திலும் முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம் வந்தவர் தேவா.  ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் அவர் தமிழ் சினிமா சந்தையில் இருந்து வெளியேறினார். இப்போது பல ஆண்டுகளாக பட வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்த அவர் கச்சேரிகள் மூலமாகக் கம்பேக் கொடுத்து வருகிறார்.

தற்போது அதிக அளவில் கச்சேரிகள் நடத்தி பிஸியாக இருந்து வருகிறார். இதற்கிடையில் அவருக்கு நடிப்பதற்கான வாய்ப்புகளும் குவிந்தவண்ணம் உள்ளன. ஆனால் தேவா நடிப்பில் ஆர்வம் காட்ட மறுத்து வருகிறார். ஏற்கனவே ராயன் படத்தில் வில்லனாக நடிக்க தனுஷ் அழைத்தபோது மறுத்துவிட்டார் தேவா.

இந்நிலையில் தற்போது ஆதி நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் உருவாகும் மீசைய முறுக்கு 2 படத்தில் தனக்கு வில்லனாக நடித்ததாகவும், அந்த வாய்ப்பையும் நிராகரித்து விட்டதாகவும் தேவா தெரிவித்துள்ளார் தேவா. இதுபற்றி “நான் இப்போது கச்சேரிகளில் பிஸியாக இருக்கிறேன். மேலும் நான் ஒரு தொழில்முறை நடிகனும் இல்லை” எனக் கூறியுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தயாரிப்பாளராகக் களமிறங்கும் சிம்ரன்… முதல் படம் குறித்து வெளியான அப்டேட்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos