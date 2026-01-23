முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆறு வருஷமா வெயிட் பண்ணி! சிம்புவுக்காக காத்திருந்து.. உஷாரான தேசிங்கு பெரியசாமி

Advertiesment
சிம்பு

Bala

, வெள்ளி, 23 ஜனவரி 2026 (13:10 IST)
கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு ஒரு கூல் காதல் திரில்லர் படமாக வெளியானதுதான் கண்ணும் கண்ணும் கொள்ளையடித்தால் திரைப்படம். துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் ஒரு சாதாரண கதைதான். ஆனால் அதை மிகவும் சஸ்பென்சாக காதலுடன் கூலாக ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தார் அந்தப் படத்தின் இயக்குனரான தேசிங்கு பெரியசாமி. படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றதுடன் வெற்றியும் பெற்றது.
 
படத்தை பார்த்த ரஜினியும் தேசிங்கு பெரியசாமியை அழைத்து அவரது சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டார். கூடவே தனக்கும் ஒரு கதை பண்ண வேண்டும் என்றும் ரஜினி கேட்டிருந்தார். அதற்கேற்ப ரஜினிக்கும் ஒரு கதையை சொன்னார். அது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் சம்பந்தபட்ட மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் அமையும் திரைப்படம். ஆனால் அந்த கதை மேலும் டெவலெப் ஆகவே இல்லை.
 
அதன் பிறகு சிம்புவின் 48வது படத்தை தேசிங்கு பெரியசாமிதான் இயக்குவார் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அந்தப் படத்தை ராஜ்கமல் நிறுவனம் தயாரிப்பதாக இருந்தது. ஆனால் பட்ஜெட் காரணமாக ராஜ்கமல் அந்தப் படத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்து அந்தப் படமே டேக் ஆஃப் ஆகாமல் இருந்தது. ஆனால் சிம்பு அந்தப் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். அதனால் தேசிங்கு பெரியசாமியை விடாமல் கையில் பிடித்திருந்தார்.
 
அதே சமயம் தக் லைஃப் படத்தில் சிம்பு கமிட் ஆக தக் லைஃப் முடிந்ததும் இதை ஆரம்பிக்கலாம் என்று சொன்னார். இப்படியே தேசிங்கு பெரியசாமி அவருடைய கெரியரை ஆறு வருடம் வேஸ்ட் செய்து விட்டார் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். அதனால் பெரிய நடிகர்களை நம்பினால் இப்படித்தான் ஆகும்னு சுதாரித்த தேசிங்கு பெரியசாமி இப்போது நடிகர் மணிகண்டனுடன் இணைந்திருக்கிறார்.
 
தேசிங்கு பெரியசாமியும் மணிகண்டனும் இணையும் படம் ஜூலை மாதம் தொடங்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இந்தப் படத்திற்கு ஓம் பிரகாஷ்தான் ஒளிப்பதிவாளராக வேலை செய்ய இருக்க்கிறார். மணிகண்டனை பொறுத்தவரைக்கும் அவர் கொடுக்கும் எல்லா படங்களுக்கும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருக்கிறது. அதனால் இந்த காம்போவை அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

‘மங்காத்தா’ ரீ ரிலீஸில் ஒரு குட் நியூஸ்! அஜித்தே சொன்ன பிறகு நடக்காம இருக்குமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos