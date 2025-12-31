முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
'டிமான்டி காலனி - 3' படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் எப்போது? படக்குழு அறிவிப்பு..!

டிமான்டி காலனி 3

Mahendran

, புதன், 31 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)
தமிழ் திரையுலகில் வெற்றிகரமான திகில் திரைப்பட வரிசையாக உருவெடுத்துள்ள 'டிமான்டி காலனி' படத்தின் மூன்றாம் பாகம் குறித்த புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. 
அஜய் ஞானமுத்து இயக்கத்தில் அருள்நிதி நடிப்பில் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு வெளியான முதல் பாகம் மாபெரும் வெற்றி பெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து, இந்த ஆண்டு வெளியான 'டிமான்டி காலனி - 2' திரைப்படம் சுமார் 80 கோடி ரூபாய் வரை வசூலித்து மிகப்பெரிய ஹிட் அடித்தது.
 
இரண்டாம் பாகத்தின் வெற்றியை தொடர்ந்து, தற்போது இப்படத்தின் மூன்றாம் பாகத்திற்கான பணிகள் மிக வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன. ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், 'டிமான்டி காலனி - 3' படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் நாளை ஜனவரி 1, காலை 11:11 மணிக்கு வெளியிடப்படும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. 
 
புத்தாண்டு பரிசாக வெளியாகவுள்ள இந்த அறிவிப்பு அருள்நிதி ரசிகர்களிடையே உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

