முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அமிதாப் பச்சன் படத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்த தீபிகா படுகோன்!

Advertiesment
தீபிகா படுகோன்

vinoth

, செவ்வாய், 12 ஆகஸ்ட் 2025 (10:04 IST)
ஷாருக் கான் நடித்த ‘ஓம் சாந்தி ஓம்’ படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் தீபிகா படுகோன். அந்த படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையானார். தொடர்ந்து சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்த அவர் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார்.

சக நடிகர் ரண்வீர் சிங்கைத் திருமணம் செய்துகொண்ட அவருக்கு ஒரு குழந்தையும் உள்ளது. தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிகையாகவும், தயாரிப்பாளராகவும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்நிலையில் அமிதாப் பச்சனுடன் அவர் இணைந்து நடிக்கவிருந்த ‘தி இண்டர்ன்’ படத்தில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.

2015 ஆம் ஆண்டு வெளியான ஹாலிவுட் படமான ‘தி இண்டர்ன்’ படத்தை 2020 ஆம் ஆண்டு ரீமேக் செய்யும் முயற்சிகள் தொடங்கின. ஆனால் படப்பிடிப்பு தொடங்கவே இல்லை. இந்நிலையில் தற்போது இந்த படத்தில் இருந்து விலகியுள்ள தீபிகா படுகோன், படத்தில் தயாரிப்பாளராக மட்டும் பணியாற்ற உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சிவகார்த்திகேயன் இதுவரை ஏற்காத கதாபாத்திரம்.. தனது அடுத்த படம் வெங்கட் பிரபு கொடுத்த அப்டேட்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos