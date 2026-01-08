ரஜினிகாந்த் - சிபி சக்கரவர்த்தி படத்தின் நாயகி தீபிகா படுகோன்? பரபரப்பு தகவல்..!

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் 'டான்' பட இயக்குநர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கவிருக்கும் புதிய படம் குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்தப் படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக பாலிவுட் முன்னணி நடிகை தீபிகா படுகோன் நடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே ரஜினியுடன் 'கோச்சடையான்' படத்தில் நடித்திருந்த தீபிகா, நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் அவருடன் இணையவுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சிபி சக்கரவர்த்தி தனது முந்தைய படத்தில் நகைச்சுவை மற்றும் உணர்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது போல, இந்த படத்திலும் ரஜினியின் ஸ்டைலுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு வலுவான கதையை செதுக்கியுள்ளாராம்.
பான் இந்தியா படமாக உருவாகவுள்ள இதில், வட இந்திய ரசிகர்களையும் கவரும் வகையில் தீபிகா படுகோனை ஒப்பந்தம் செய்ய பேச்சுவார்த்தைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.
இதற்கிடையில், படத்தின் ஆரம்பகட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புதிய கூட்டணி தமிழ் சினிமாவில் ஒரு பிரம்மாண்ட வெற்றியை பதிவு செய்யும் எனத் திரை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.