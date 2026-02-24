முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அஜித் படத்தை தவறவிட்ட நடிகை! அதற்காக 10 வருஷம் இப்படியொரு தண்டனையா?

அஜித்
, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (16:08 IST)
அஜித் படத்தை தவறவிட்ட வருத்தத்தில் பிரபலம் தெரிவித்த ஒரு தகவல் தான் தற்போது வைரலாகி வருகின்றது. தமிழ் சினிமாவில் ஒரு உச்ச நட்சத்திரமாக திகழ்ந்து வருபவர் அஜித். தற்போது அவர் கார் ரேஸில் பிஸியாக இருக்கிறார். அதன் பிறகு ஆதிக் ரவிச்சந்திரனுடன் படத்தில் இணைய இருக்கிறார். அந்த படத்தை எதிர்பார்த்து ரசிகர்கள் அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
 
ஏற்கனவே அஜித் ஆதிக் கூட்டணியில் குட் பேட் அக்லி திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்றது. மீண்டும் அதே கூட்டணி என்பதால் அந்த படத்தின் மீது பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. பொதுவாக முன்னணி நட்சத்திரங்கள் படம் என்றாலே ரசிகர்கள் உட்பட பிரபலங்களுக்கும் ஒருவித எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். அது மட்டுமல்லாமல் அந்த படத்தில் தனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதா? என்று காத்துக் கொண்டிருப்பவர்களும் ஏராளம்.
 
ஏதாவது ஒரு சின்ன ரோல் கிடைத்தால் கூட பரவாயில்லை என நடிக்க வந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள். அப்படி வந்தும் அந்த படத்தை தவற விட்டிருக்கிறார் பிரபலம் ஒருவர். அவர் வேறு யாருமில்லை. பிரபல டிவி தொகுப்பாளினியும் நடிகையுமான திவ்யதர்ஷினி. அஜித்துடன் லட்சுமிமேனன் நடித்த திரைப்படம் வேதாளம். அந்த படத்தில் அஜித்துக்கு தங்கையாக நடித்திருப்பார்.
 
லட்சுமிமேனனுக்கு முதலில் அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டவர் திவ்யதர்ஷினியாம். ஆனால் அதில் டிடி நடிக்கவில்லை என்று கூறிவிட்டாராம். அதற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்கள் அந்த படத்தில் நடிக்கவில்லையே என தான் வருத்தப்பட்டதாக திவ்யதர்ஷினி ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார். திவ்யதர்ஷினியை பொருத்தவரைக்கும் அஜித்தை எப்படியாவது பேட்டி எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய நீண்ட நாள் கனவாக இருக்கிறது.
 
அவரிடம் நான் பல கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் என்றும் ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார். அதனால் அஜித்துடன் பழகியவர்கள் அவருடன் இருந்தவர்கள் என யாரைப் பார்த்தாலும் அவர்களிடம் முதலில் கேட்பது அஜித்தை பற்றியதாகத்தான் இருக்கும். அப்படிப்பட்டவருக்கு அஜித் பட வாய்ப்பு வந்தும் அதை தவற விட்டிருக்கிறார் என்பதுதான் ஒரு  நீங்கா வருத்தம்.

