குழந்தை பெற திருமணம் அவசியமில்லை.. கருமுட்டைகளை சேமித்து வைத்துள்ளேன்: பிரபல நடிகை

டெய்சிஷா
BY: Siva
Publish Date: Sat, 28 Feb 2026 (15:30 IST) Updated Date: Sat, 28 Feb 2026 (15:27 IST)
பிரபல பாலிவுட் நடிகை டெய்சி ஷா, திருமணம் மற்றும் தாய்மை குறித்த தனது வெளிப்படையான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். 
 
41 வயதான அவர், குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளத் திருமணம் அவசியம் இல்லை என்று கருதுகிறார். இதற்காக அவர் ஏற்கனவே தனது கருமுட்டைகளை உறைநிலையில் சேமித்து வைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் தான் விரும்பும் போது தாயாக முடியும் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
 
காதல் குறித்து பேசுகையில், வெறும் இனிப்பான பேச்சுகள் மட்டும் போதாது, வாழ்க்கையில் பணமும் முக்கியம் என்று அவர் கூறியுள்ளார். தான் நன்றாக சம்பாதிப்பதாகவும், தனக்கு இணையாக சம்பாதிக்கும் ஒருவரையே எதிர்பார்ப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். 
 
தற்காலத்தில் தம்பதிகள் பிரிந்து செல்வது மற்றும் குற்ற சம்பவங்கள் அதிகரிப்பது தனக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துவதாக அவர் வருத்தம் தெரிவித்தார். தற்போது சொந்த வீடு, வளர்ப்பு நாய்கள் எனத் தனது வாழ்க்கை திருப்திகரமாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.
 
