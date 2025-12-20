முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'ஃபாஸ்ட் அன்ட் ஃப்யூரியஸ்' இறுதி பாகத்தில் ரொனால்டோ.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

Advertiesment
கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ

Mahendran

, சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (13:36 IST)
கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, ஹாலிவுட்டின் புகழ்பெற்ற 'ஃபாஸ்ட் அன்ட் ஃப்யூரியஸ்' திரைப்படத் தொடரின் இறுதி பாகத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை, படக்குழுவினர் ரொனால்டோவின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
 
'ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்:  பார்ட் 2'  என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த இறுதி பாகத்தில், ரொனால்டோவுக்காகவே ஒரு பிரத்யேக கதாபாத்திரம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
உலகளவில் மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளத்தை கொண்டுள்ள ரொனால்டோ, முதன்முறையாக ஹாலிவுட் ஆக்ஷன் களத்தில் இறங்குவது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
மைதானத்தில் மின்னல் வேகத்தில் ஓடும் ரொனால்டோ, இப்போது திரையில் அதிவேக கார்களுடன் சாகசம் செய்யப்போகிறார். இந்த திரைப்படம் 2027 ஏப்ரல் மாதத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
விளையாட்டு மற்றும் சினிமா துறையின் இந்த மாபெரும் கூட்டணி, பாக்ஸ் ஆபிஸில் புதிய சாதனைகளை உருவாக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வள்ளுவர் கோட்டத்தில் ‘பராசக்தி’ செட்.. இலவசமாக காண படக்குழு அழைப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos