‘கூலி’ சுமார்… ‘வார் 2’ ரொம்ப ரொம்ப சுமார்… முதல் நாளே தெறிக்கவிட்ட இன்றைய ரிலீஸ்கள்!

ரஜினிகாந்த்

vinoth

, வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (16:05 IST)
இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக  இருந்த ரஜினிகாந்த்- லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவான ‘கூலி’ படம் இன்று உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகியுள்ளது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ‘பில்டப்’ கொடுக்கப்பட்டு ரிலீஸான நிலையில் இன்று படம் வெளியான முதல் காட்சியிலேயே கலவையான விமர்சனங்களைப் பெறத் தொடங்கிவிட்டது. புதிதாக எதுவும் இல்லாமல் மசாலா படங்களுக்கே உரிய அதே டெம்ப்ளேட் திரைக்கதை, கதாநாயக வழிபாடு என அரைத்த மாவையே லோகேஷ் அரைத்துள்ளார் என ரசிகர்கள் விமர்சிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

அதே நேரத்தில் கூலி படத்துக்குக் கடும் போட்டியாக பார்க்கப்பட்ட ஜூனியர் என் டி ஆர் மற்றும் ஹ்ருத்திக் ரோஷன் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவான ‘வார் 2’ படமோ முழுக்க முழுக்க எதிர்மறை விமர்சனங்களையும் கேலிகளையும் எதிர்கொள்ளத் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் இன்று ரிலீஸான இரண்டு படங்களுமே ரசிகர்கள முழுத் திருப்திபடுத்தவில்லை.

